Аналитик предсказал остановку поставок газа в Европу

Если страны Евросоюза откажутся оплачивать газ в рублях, поставки будут остановлены, и Европа впадёт в экономический кризис. Об этом сообщил News.ru руководитель центра анализа стратегий и технологий развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко, комментируя решение президента России Владимира Путина перевести все платежи за газ в рубли.

Краткосрочно в Европе будет замешательство после изменения в расчётах. Это может быть воспринято, как насилие. Могут даже остановиться потоки поставок газа в Европу по таким магистралям, как Северный поток, Ямал-Европа и украинская газотранспортная система, если европейские покупатели не захотят рассчитываться в рублях, — заявил он.

Мищенко добавил, что одномоментно заменить поставки газа из России будет невозможно ни с помощью трубопроводного газа других поставщиков. В этом случае, по его мнению, Европа впадёт в экономический кризис.

По словам эксперта, решение о переводе торговли собственными ресурсами на рубли зрел давно, в условиях новой реальности решение оправданно. Доллар скомпрометировал себя, как валюта для международных расчётов, и стал токсичным, как только стало понятно, что любые активы в долларах могут быть в любой момент арестованы.

При этом западные ценовые агентства, в частности Platts, стали вычитать сделки с российскими ресурсами, что стимулирует отказ покупателей приобретать российские нефть и газ. Это свидетельствует об их предвзятости и нерыночной игре.

Для России перевод расчётов в рубли это вопрос суверенного статуса своей экономики, — резюмировал Мищенко.

Ранее глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко предложил заморозить деньги России от продажи нефти и газа на эскроу-счетах, где средства хранятся до исполнения обязательств по договору. По его мнению, это следует сделать до вывода российских войск из Украины.