https://static.news.ru/photo/67f8dff4-48dc-11ea-83d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: PJSC Lukoil/via Globallookpress.com

То, что США с их уровнем нефтедобычи всё равно импортируют российскую нефть, замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил разными характеристиками сырья. Сланцевая нефть, за счёт которой в Америке наблюдается рост добычи, — «лёгкая», и для поставок на НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы) её нужно смешивать с «тяжёлой» российской.

Сланцевая нефть не может удовлетворить спрос НПЗ ввиду своих физико-химических характеристик. Их нужно смешивать с более вязкими, тяжёлыми сортами, — сообщил НСН Фролов.

Являясь крупнейшим производителем нефти в мире, США являются и одним из крупнейших импортёров нефти (7-8 млн баррелей в сутки). Тяжёлые сорта нефти в США помимо России поставляют Канада, Саудовская Аравия, Венесуэла и Иран. Из-за санкций, введённых в отношении Ирана и Венесуэлы, США вынуждены увеличить импорт нефти из России и Канады.

Как писал NEWS.ru, рост добычи нефти в Соединённых Штатах Америки будет замедляться из-за технологических ограничений при разработке сланцевых формаций, следует из прогноза ЛУКОЙЛа. Сама добыча сланцевой нефти стабилизируется на отметке 10 млн баррелей в сутки. Сейчас промышленную добычу углеводородов из низкопроницаемых коллекторов, кроме Вашингтона, ведут в основном Канада и Аргентина. Именно эти государства до 2025 года обеспечат главный прирост добычи сланцевой нефти за пределами США. Увеличение объёмов извлечения ожидается после 2030 года. Наибольшим потенциалом в этой области обладают РФ и Китай.