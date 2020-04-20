В «Альпари» объяснили рекордный обвал спроса на нефть США

https://static.news.ru/photo/0e84cd48-8315-11ea-b9c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Reporters/Global Look Press

Цена американской нефти WTI обновила минимум за 21 год, упав ниже $13 за баррель. Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев объяснил обвал скорым заполнением нефтехранилищ из-за рекордно низкого спроса.

Аналитик отметил, что в первое время после сделки ОПЕК+ добыча снизится на 4,3 миллиона баррелей в сутки, но спрос на нефть в апреле-мае упадёт на 19 миллионов баррелей из-за мировой пандемии коронавируса.

Запасы нефти на крупнейшем терминале в Кушинге, штат Оклахома, выросли на 5,7 миллиона баррелей на прошлой неделе и составляют 55 миллионов баррелей. <...> Максимальный объём для хранения составляет около 76 миллионов баррелей, и он может быть заполнен к середине мая, — отметил Разуваев в комментарии NEWS.ru.

По словам эксперта «Альпари», рекордного минимума достигли закупочные цены на май. Стоимость барреля WTI с поставкой в июне упала до $22,5 и продолжает снижаться.

Как писал NEWS.ru, крупнейшие государства — производители нефти в середине апреля договорились заметно снизить добычу до 2022 года. При этом участники ОПЕК+ признали, что пандемия коронавируса продолжит негативно влиять на спрос, и даже максимальное сокращение добычи не предотвратит избыток топлива во втором квартале 2020 года.