Аналитик объяснил, как снижение ключевой ставки ЦБ повлияет на курс рубля

https://static.news.ru/photo/47643428-8635-11ea-ad53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Снижение ставки было ожидаемым решением регулятора. Так Банк России пытается убедить участников рынка в том, что валютные колебания временны и рубль сможет стабилизироваться. Об этом заявил ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков.

Вместе с тем снижение ставки сразу на 0,5 процентных пункта демонстрирует попытку ЦБ РФ убедить участников рынка в том, что негативные изменения валютного курса не

являются чем-то из ряда вон и приоритет кредитно-денежной политики заключается, в первую очередь, в стабилизации и поддержке экономики, — заявил он в интервью NEWS.ru.

Он пояснил, что в среднесрочной перспективе эти действия могут оказать позитивный эффект, однако в итоге рубль всё равно подешевеет относительно иностранных валют, в первую очередь, евро и доллара. Всё это станет следствием ограничительных мер в экономике, введённых из-за пандемии коронавируса.

Ранее совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5,5% годовых. Как следует из сообщения регулятора, в банке пересмотрели базовый сценарий прогноза и переходят в область мягкой денежно-кредитной политики. По его прогнозу с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,8–4,8% по итогам 2020 года и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем, писал NEWS.ru.