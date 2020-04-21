Аналитик: нефть подорожает, когда обанкротится часть нефтедобытчиков

https://static.news.ru/photo/ee67e592-83cb-11ea-87c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

Цены на нефть Brent упадут до $15 или $10 и начнут расти, когда стартует череда банкротств нефтедобывающий компаний. Сейчас предложение слишком превышает спрос, отметил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

По мнению эксперта, последний обвал на рынке нефти случился на фоне негативных новостей о пандемии коронавируса и продолжающегося снижения спроса. Он отметил, что сейчас участникам рынка «проще скинуть нефть, чем нести издержки на её хранение и транспортировку».

Не исключены уровни $15 и даже $10 за баррель [нефти Brent]. Однако столь низкие цены долго сохраняться не будут. Так или иначе начнется череда банкротств нефтедобытчиков, а соответственно баланс спрос и предложения будет выравниваться, — отметил Капустянский в комментарии NEWS.ru.

Аналитик добавил, что, пока предложение выше спроса, история с фьючерсами WTI может повториться.

Как писал NEWS.ru, на фоне рекордного падения американской WTI и основной мировой марки Brent цена на российскую нефть достигла отрицательных значений: 20 апреля за приобретение барреля Urals доплачивали $2.