Аналитик назвал условия возвращения курса доллара к отметке в 60 рублей
Аналитик Джиоев рассказал, в каких условиях доллар будет стоить 60 рублей
Сергей Князев
Сергей Князев
08:42, 08 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев назвал агентству ПРАЙМ факторы, которые будут способствовать укреплению рубля и возвращению курса доллара к отметке 60 рублей. Среди них — снижение геополитических рисков в связи с Украиной, сохранение на нынешнем уровне ключевой ставки ФРС США и цена на нефть свыше $100 за баррель.
Негативный новостной фон создаёт повышенное давление на российскую валюту, иностранные инвесторы уходят из российских активов, выводя доллары из экономики, — пояснил эксперт.
По его словам, ещё одним фактором давления стала покупка долларов Центробанком. Между тем возврата части иностранных инвестиций на российский рынок можно ожидать в случае деэскалации напряжённости вокруг Украины и снижения риска введения новых санкций. Без этого к концу года стоит ожидать стабилизации курса в диапазоне 72–75 рублей за доллар.
Ранее старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич рассказал, что при нормализации геополитической обстановки, а также ещё некоторых факторов рубль мог бы продолжить начавшееся на прошлой неделе укрепление и достичь 71–72 рублей за доллар.
По его предположению, в ближайшее время нестабильность в мире сохранится как в политике, так и на рынках. Небольшую передышку ситуации дадут разве что Олимпийские игры в Пекине. Поэтому заметного укрепления рубля можно ждать только ближе к лету. А до середины весны курс закрепится на уровне 75−76 рублей за доллар.