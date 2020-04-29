Алишер Усманов решил купить 100% «ИКС Холдинга»

https://static.news.ru/photo/f9535740-8ac2-11ea-a0d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: usmanov53/ vk.com/Global Look Press

Холдинг USM Алишера Усманова объявил, что договорился о приобретении 100% «ИКС Холдинга» Антона Черепенникова. Сделка пройдёт через обмен долей акций компании.

Черепенников — основатель и владелец 99% «ИКС Холдинга» — получит 10% акций «ЮэСэМ Телеком», которому принадлежит 100% оператора ПАО «Мегафон». В результате группа «ИКС Холдинг» станет подразделением «ЮэСэМ Телеком». При этом Черепенников займёт пост операционного директора «ЮэСэМ Телеком» и войдёт в совет директоров «Мегафона».

В интервью Financial Times миллиардер и основатель компании USM Holdings Алишер Усманов заявил , что жизнь не вечна, и рассказал о том, кто станет преемником его состояния. По его словам, помимо семьи, это будут его топ-менеджеры. Усманов уточнил, что первую половину отдал бы родным, а вторую — сотрудникам, которые этого заслуживают.

Ранее NEWS.ru писал о том, что по версии журнала Forbes бизнесменом года в 2018 году стал предприниматель и совладелец USM Holdings Алишер Усманов. Он провёл за год рекордное число сделок.