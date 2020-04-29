Алишер Усманов решил купить 100% «ИКС Холдинга»

Холдинг USM Алишера Усманова объявил, что договорился о приобретении 100% «ИКС Холдинга» Антона Черепенникова. Сделка пройдёт через обмен долей акций компании.
Черепенников — основатель и владелец 99% «ИКС Холдинга» — получит 10% акций «ЮэСэМ Телеком», которому принадлежит 100% оператора ПАО «Мегафон». В результате группа «ИКС Холдинг» станет подразделением «ЮэСэМ Телеком». При этом Черепенников займёт пост операционного директора «ЮэСэМ Телеком» и войдёт в совет директоров «Мегафона».
В интервью Financial Times миллиардер и основатель компании USM Holdings Алишер Усманов
Ранее NEWS.ru писал о том, что по версии журнала Forbes бизнесменом года в 2018 году стал предприниматель и совладелец USM Holdings Алишер Усманов. Он провёл за год рекордное число сделок.
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