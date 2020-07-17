Акции «Яндекса» достигли исторического максимума

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Производство моторного топлива в России не успевает за резко возросшим спросом. В связи с этим значительно выросли оптовые биржевые, а вслед за ними и мелкооптовые цены. В ряде регионов они даже выше, чем стоимость бензина в розницу, заявили в Российском топливном союзе (РТС).

Под ударом оказались независимые автозаправочные станции страны, в основном это частные трейдеры и владельцы АЗС, которых объединяет организация. Там считают, что в ситуацию срочно необходимо вмешаться правительству. РТС направил письмо...