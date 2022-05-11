АЕБ: продажи автомобилей на территории России в апреле сократились на 79%

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажи новых моделей легковых автомобилей (LCV) на территории России в апреле сократились на 78,5% в сравнении с прошлогодними показателями, говорится в отчёте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Общее число проданных машин составило 32,7 тысячи экземпляров. В апреле прошлого года число проданных автомобилей превысило 151 тысячу.

Апрель 2022 года ознаменовался падением уровня продаж новых автомобилей на 78,5%, или на 119 258 штук, по сравнению с апрелем 2021 года, продажи составили 32 706 автомобилей, — сказано в отчёте.

Ранее менеджер одного из дилерских центров АвтоВАЗа в Тольятти заявил, что в России у компании закончились автомобили Lada с автоматической коробкой передач. По его словам, спустя несколько месяцев на рынке нельзя будет найти ни одной Lada с «автоматом». Такая ситуация может затянуться на год и более.

NEWS.ru подвёл итоги главных событий апреля в автомобильном мире. Российский авторынок провожает очередные западные бренды, правительство принимает экстренные меры поддержки пострадавшего автопрома и автолюбителей, немцы показали роскошный «каблук» и несколько электрических новинок, а китайские автопроизводители смогли удивить новыми моделями для внутреннего рынка и для России.