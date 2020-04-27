Абрамченко из-за COVID-19 поручила продлить аренду муниципальных участков

https://static.news.ru/photo/c276f2de-887b-11ea-af47-fa163e074e61_660.jpg Виктория Абрамченко Фото: kremin.ru

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила продлить аренду муниципальных и государственных земельных участков в связи с распространением коронавируса.

Это позволит существенно сократить бюрократическую нагрузку, чтобы арендаторы могли заниматься более важными вопросами сохранения своего бизнеса и трудовых коллективов, а не тратить время на повторные процедуры сохранения прав на землю, — заявила Абрамченко.

По её словам, срок аренды будет продлён до трёх лет. Для продления аренды должно быть достаточно лишь одного заявления арендатора.

Как ранее писал NEWS.ru, компания «Российские железные дороги» готова предоставить отсрочку на оплату аренды недвижимости предприятиям малого и среднего бизнеса в связи с пандемией коронавируса.