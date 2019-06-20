В мужской волейбольной Лиге наций пройден экватор предварительного этапа — сборные сыграли три тура из пяти запланированных. Российская команда под руководством финского специалиста Туомаса Саммелвуо, выиграв семь матчей из девяти, пока идёт на четвёртой строчке в таблице и на данный момент обеспечивает себе участие в финальной части, в которую попадают пять лучших сборных по итогам квалификации, плюс хозяева финального турнира — США. Один из тренеров нашей сборной Роман Яковлев в интервью News.ru раскрывает секрет успешной работы финского наставника в России, рассказывает о собственном опыте сотрудничества с зарубежными специалистами, а также высказывает мнение о натурализации иностранных игроков в волейболе.

«Надеемся, что атмосфера, которую Саммелвуо создал в клубе, перенесётся в сборную»

— Российская сборная, как прошлогодний победитель первого розыгрыша Лиги наций, перед стартом нынешнего турнира ставила перед собой цель не отступить с завоёванных позиций?

— Конечно, хотелось бы повторения прошлогоднего результата, но для нас это не основная цель. Тем более что стартовые туры группового этапа мы провели не оптимальным составом: ряд игроков пропустили эти игры из-за травм и других обстоятельств. В этом году у нас тяжелейшее расписание, поэтому снова выиграть Лигу наций будет очень сложно. Но команда у нас молодая, задорная, боевая — так что всё в наших руках.

— Тренерский штаб женской сборной России решил использовать свой турнир Лиги наций как полигон для экспериментов, задействовав в нём фактически резервный, молодёжный состав. У вас, судя по всему, несколько иное отношение, поскольку состав на туры Лиги наций можно назвать смешанным — в нём всё же есть опытные игроки?

Туомас Саммелвуо Predrag Milosavljevic/Global Look Press

— Действительно, мы намеренно не используем в Лиге наций игроков казанского «Зенита», которые очень поздно закончили плей-офф российского чемпионата. Логично было дать им отдохнуть — никто не хочет, чтобы люди работали на износ. К тому же в нашем чемпионате сейчас появилось много молодых перспективных ребят. И если им не давать шанс сейчас, то когда? Надо их привлекать в сборную, смотреть на них не только на тренировках, но и в официальных матчах, где все их качества видны, как на ладони.

— Эти молодые перспективные ребята появились в том числе и в кемеровском «Кузбассе», который наделал шума в нашем чемпионате, обыграв в финальной серии плей-офф казанский «Зенит»?

— Да, конечно. Сейчас у них эйфория от победы над Казанью, разумеется, уже прошла, хотя они действительно сделали большое дело, показали очень хороший волейбол. Но сборная — это не клуб, здесь ребята из «Кузбасса» быстро перестроились на рабочий лад и полностью сосредоточились на том, чтобы принести пользу национальной команде.

— В чём, на ваш взгляд, секрет успеха наставника «Кузбасса» и нового главного тренера сборной финна Туомаса Саммелвуо? Может быть, важную роль сыграло то, что он хорошо владеет русским языком, что помогло ему лучше управлять подопечными, доносить до них свои идеи?

— Знание русского языка — это, безусловно, хорошо, но это, конечно же, не основная причина успеха «Кузбасса». Могу привести другой пример: я, помимо сборной, работаю в тренерском штабе «Факела» из Нового Уренгоя, который возглавляет итальянский специалист Камилло Плачи. Он русским практически не владеет, мои познания в итальянском помогают Плачи установить контакт с игроками. Но коммуникация в нашей команде на должном уровне, никаких проблем не возникает. Если вернуться к «Кузбассу», у них сложилась хорошая команда, которая к тому же не первый год играет в одном и том же составе. Менеджменту клуба удалось создать и по-настоящему сплотить коллектив, и рано или поздно это должно было принести плоды. Ребята в «Кузбассе» здорово сыгрались, они понимают друг друга с полуслова. Да, у них были точечные усиления состава, наверняка будут и нынешним летом, но костяк команды сохраняется. Плюс хорошая тренерская работа, все друг другу доверяют — вот вам и слагаемые успеха кемеровского клуба. Мы все надеемся, что эта атмосфера будет перенесена и в нашу сборную, которую возглавил Саммелвуо.

«Когда соединяешь разные стили, выхлоп должен получиться удачным»

— Вы сразу согласились работать в штабе нового наставника сборной? Быстро нашли с ним контакт?

— Когда поступило предложение, я сразу сказал «да». От таких предложений нет смысла отказываться! Тем более что с Туомасом мы знакомы довольно давно — ещё в 1995 году играли друг против друга за молодёжные сборные своих стран. Давно это было... Некоторые ребята, которые сейчас входят в состав сборной, на тот момент ещё не родились (улыбается). А с Саммелвуо мы в одном клубе раньше, конечно, не играли и не работали, но наши взгляды на волейбол во многом похожи. Поэтому никаких проблем в нашей нынешней совместной работе не возникает.

— А как бы вы охарактеризовали ваши и Туомаса взгляды на волейбол? Как должна играть российская сборная?

— Выдумать что-то новое в нашем виде спорта вряд ли реально. Изобретать велосипед никто не собирается. Безусловно, есть кое-какие технические нюансы, которые могут различаться в работе разных специалистов, но ничего экстраординарного в тренерской деятельности в волейболе нет. Все стараются прививать своим командам классический современный волейбол.

Туомас Саммелвуо Kalle Parkkinen/Global Look Press

— В России неоднозначное отношение к иностранным специалистам, особенно в игровых видах спорта, обладающих собственной богатой историей. Волейбол, безусловно, относится к таковым. Что вы могли бы сказать в защиту Саммелвуо и других зарубежных тренеров, работающих с российскими клубами?

— Я сам пять лет играл за границей, то есть был в шкуре легионера, и могу сказать, что для меня нет абсолютно никакой разницы, какова национальность наставника команды. Главное, чтобы специалист действительно разбирался в своей профессии, жил своим любимым делом, будь он хоть итальянцем, финном или россиянином. Что касается традиций своей национальной школы, всё равно нельзя ведь вариться постоянно в своём котле. Взять тот же футбол: посмотрите, например, сколько в Англии с её очень сильным и популярным чемпионатом тренеров из других стран! Кто там только не работает — испанцы, итальянцы, аргентинцы. У каждого есть своё понимание игры, которое может обогатить местную специфику вида спорта. Если вернуться к Саммелвуо и финскому волейболу, можно отметить, что эту сборную всегда отличала надёжная игра в защите. Российский волейбол — более силовой. И когда соединяешь разные стили, на мой взгляд, «выхлоп» должен получиться удачным. Нет смысла отказываться от того, что может принести тебе пользу и успех. И я уж точно не отношусь к тем людям, которые обращают внимание, иностранный тренер работает со сборной или российский. Хороший специалист сможет работать везде. Так что я не вижу ничего зазорного в том, что нашу сборную сейчас тренирует финн. Тем более что человек в нынешнем сезоне выиграл с «Кузбассом» чемпионат России.

— В ваших планах есть в ближайшем или отдалённом будущем последовать примеру Саммелвуо и возглавить какую-нибудь национальную сборную — например, итальянскую, учитывая ваше знание языка? А может быть, и российскую?

— Планировать можно всё что угодно (смеется). Конечно, если ты начинаешь тренерскую карьеру, обязательно должны быть мысли о самостоятельной работе на высшем уровне. Это из разряда «какой солдат не мечтает стать генералом». Как это сложится — загадывать невозможно. Но стремление к тому, чтобы в какой-то момент возглавить клуб или сборную, безусловно, есть.

«Для меня натурализация легионеров — искусственный путь»

— В мужском российском волейболе сейчас богатый выбор качественных игроков, появилось много молодёжи, о чём говорит и Саммелвуо. В этой связи как вы относитесь к натурализации волейболистов, выдаче легионерам российских паспортов и привлечению их в нашу сборную?

— На планете сейчас многое меняется, стираются границы, многие называют себя людьми мира. Но лично для меня немного странно наблюдать за процессом натурализации игроков. Хотя, к примеру, в нынешней сборной Италии из шести игроков, находящихся на площадке, коренным жителем этой страны может оказаться лишь один. А остальные — Драган Травица, Микеле Баранович вплоть до капитана команды нашего соотечественника Ивана Зайцева — люди, получившие итальянские паспорта. Да, кто-то из них даже родился на Апеннинском полуострове, кто-то жил там с детских лет, но когда фамилия у человека не итальянская, это сразу бросается в глаза (улыбается). Но лично для меня натурализация — это в значительной степени искусственный путь. У знаменитого кубинца Леона, например, жена — полячка, поэтому вроде бы нет ничего удивительного, что он получил паспорт этой страны и теперь выступает за Польшу. Однако я продолжаю воспринимать его как одного из лидеров именно сборной Кубы. Так что процесс натурализации, конечно же, имеет право на жизнь, но моё отношение к нему в большей степени отрицательное.

Игроки сборной России Ahmad Halabisaz/Global Look Press

— Возможно, натурализация оправданна, если вид спорта в какой-либо стране поднимается с нуля, и опытные игроки из-за рубежа необходимы, чтобы стать ориентиром для местной молодёжи?

— Пожалуй, здесь я с вами соглашусь. И вспомню ещё один пример. Накануне Олимпийских игр 2000 года в Сиднее в Австралии волейбола как такового вообще не было. Гандбола, кстати, тоже. А на Олимпиадах, как известно, обязательно должна выступать сборная хозяев в командных игровых видах спорта. И тогда в Австралии чуть ли не объявили набор, бросив клич: даём гражданство всем желающим! И многие игроки, не проходившие в составы своих национальных сборных, поехали на Зелёный континент. Им там оформили паспорта, одели в жёлто-зелёную форму — и так появились австралийские сборные, которые смогли на приличном уровне выступить на Олимпиаде. Но все же понимали, что это скорее не сборная Австралии, а сборная «остального мира». Тем не менее, для развития вида спорта в стране подобный подход, наверное, уместен.

— Если вернуться к разговору о российской сборной и её участии в Лиге наций, ротация состава в оставшихся до конца группового этапа турах будет продолжаться?

— Да, наш тренерский штаб так и планировал, что на первых этапах ведущие игроки сборной получат передышку. Поскольку за неделю, разделявшую окончание чемпионата России и начало сбора в Новогорске, нормально отдохнуть было невозможно. Но по ходу Лиги наций мы использовали ротацию, чтобы постепенно подвести в хорошем состоянии игроков к главным стартам этого года — квалификационному турниру к Олимпиаде-2020 и чемпионату Европы. Никто не хочет, чтобы люди в ключевые моменты просто валились с ног от усталости. Потому что после окончания финального турнира Лиги наций — 14 июля — будет совсем небольшая пауза дней в десять, после которой начнётся подготовка к отбору на Игры в Токио. А затем в похожем режиме будем готовиться к Евро. Так что очень важной задачей станет сохранение хороших кондиций игроков сборной на протяжении длительного периода времени.