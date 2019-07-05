Сергей Бубка Фото: Alexander Scheuber/GES-Sportfoto/Global Look Press

Член Международного олимпийского комитета (МОК) украинец Сергей Бубка отверг все заявления о подкупе при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года.

Я полностью отвергаю все эти ложные заявления со стороны экс-губернатора Рио, который в настоящее время отбывает срок за коррупцию, — написал Бубка в своём Twitter-аккаунте.

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал сообщил, что в 2009 году подкупил членов Международного олимпийского комитета (МОК) россиянина Александра Попова, украинца Сергея Бубку, президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Ламина Диака в обмен на голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года.

Ранее почётный член Международного олимпийского комитета (МОК) Александр Попов заявил, что не голосовал за Рио-де-Жанейро, сообщал News.ru.

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