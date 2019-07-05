https://static.news.ru/photo/564bdcb0-9f05-11e9-bd09-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Бубка Фото: Alexander Scheuber/GES-Sportfoto/Global Look Press

Член Международного олимпийского комитета (МОК) украинец Сергей Бубка отверг все заявления о подкупе при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года.

Я полностью отвергаю все эти ложные заявления со стороны экс-губернатора Рио, который в настоящее время отбывает срок за коррупцию, — написал Бубка в своём Twitter-аккаунте.

Mr Diack has never contacted me about my vote at the election of the host city for the Olympic Games 2016. My lawyers will write to Mr Diack to ask him to explain the allegations of Mr Cabral who wrongly claims in his testimony that Mr Diack could secure my vote. — Sergey Bubka (@sergey_bubka) 5 июля 2019 г.

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал сообщил, что в 2009 году подкупил членов Международного олимпийского комитета (МОК) россиянина Александра Попова, украинца Сергея Бубку, президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Ламина Диака в обмен на голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года.

Ранее почётный член Международного олимпийского комитета (МОК) Александр Попов заявил, что не голосовал за Рио-де-Жанейро, сообщал News.ru.