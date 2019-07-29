https://static.news.ru/photo/06b3c3ae-b1e1-11e9-b928-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Глазырина Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Старший тренер сборной России на летнем чемпионате мира по биатлону Александр Селифонов прокомментировал отбор в национальную команду и рассказал, что СБР выплатил призовые IBU за Екатерину Глазырину и теперь она может быть допущена до международных соревнований.

Состав команды отбирался по итогам соревнований. У женщин мы решили включить пятую участницу Лейсан Бикташеву, так как вопрос по допуску Екатерины Глазыриной не был прояснён окончательно. Однако сейчас стало известно, что наша федерация выплатила средства, которые она должна, а потом спортсменка и региональная федерация эти затраты компенсируют, — рассказал Селифонов News.ru.

Также тренер отметил, что сборная страны соберётся 20 августа в Москве, откуда будет добираться самолётом или поездом до Минска, а 22 августа в Раубичах стартует чемпионат мира. В программе соревнований суперспринты, спринты и гонки преследования.

Как сообщал News.ru, по словам председателя тренерского совета СБР Евгения Редькина, результаты летних стартов не планируется учитывать в системе отбора в сборную России.