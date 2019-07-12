Фото: Fabio Sasso/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россиянин Антон Булаев стал чемпионом Универсиады в стрельбе из блочного лука.

Мексиканка Андреа Бачерра стала лучшей среди женщин. Стрелки из Турции и женская команда Южной Кореи, а также микст Эстонии победили в своих дисциплинах. Россия занимает шестое место в турнирной таблице...