Российская сборная по художественной гимнастике заняла первое место в командных соревнованиях на летней Всемирной универсиаде, проходящей в Неаполе.
Наша команда стала лучшей с результатом 47,250 балла. Серебряные медали завоевали украинские «художницы» (46,025), бронзовые награды достались представительницам Японии (42,200).
В составе российской команды выступали Алина Алиева, Элина Баруздина, Марина Козлова, Валерия Русина и Ангелина Шкатова.
Гимнастка Екатерина Селезнёва завоевала золотую медаль в личном многоборье на Универсиаде в Неаполе, ранее писал News.ru.