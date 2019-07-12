Росгвардия не продлила лицензию легендарному биатлонному комплексу в Ханты-Мансийске, принявшему два чемпионата мира, сославшись на нормы устаревшего приказа от 1999 года. Если не пойти навстречу спортсменам и не пересмотреть эти нормы под угрозой закрытия окажутся и все остальные крупнейшие биатлонные комплексы в стране. Пока югорские спортсмены не могут тренироваться у себя дома, а руководство федерации отчаянно пытается достучаться до министра спорта и помощника президента.

Виной всему устаревший приказ, о котором не помнили

Основная причина для непродления лицензии в Ханты-Мансийске — запрет на стрельбу вблизи населённых пунктов в приказе МВД от 1999 года. Основные положения этого документа уже отменены, но касающиеся организации тиров и стрельбищ действуют. Они запрещают открытую стрельбу в населённых пунктах и вблизи жилых объектов. Раньше для биатлонистов делались исключения, но сейчас Росгвардия решила строго следовать букве закона. Ханты-Мансийск стал первым центром, которому не продлили лицензию, а в других комплексах они пока действуют.

Но придёт время и под угрозой окажутся Уфа, Ижевск, Чайковский и Новосибирск, где биатлонные стадионы расположены в черте города. Проблемы могут подстеречь и биатлонную столицу страны — спортивный комплекс «Жемчужина Сибири» под Тюменью, — так как там рядом находится село Мичурино, а также потому что условия хранения оружия там могут соответствовать не всем пунктам законодательного документа.

В пункте 182 указанного приказа говорится, что «исключается оборудование открытых тиров (стрельбищ) на расстоянии менее 1 км от огневого рубежа до населённого пункта». Специалисты в стрельбе говорят, что речь в данном случае идёт о направлении стрельбы, но в приказе этого не прописано, а буквоеды из Росгвардии считают, что речь идёт о радиусе в километр. При таких условиях под запрет попадают практически все основные биатлонные центры в России, за исключением расположенного в горах стадиона «Лаура» в Сочи, но и там недавно Росгвардия нашла проблемы и сразу не продлила лицензию. После международной изоляции и запрета на проведения соревнований в России, биатлон получил удар и изнутри.

Антон Бабиков. Сбор российских биатлонистов в Чайковском rusbiathlon.ru

«Росгвардия не даёт лицензии из-за угрозы уголовной ответственности»

О том, как сложившуюся проблему пытается решить Ханты-Мансийск и где тренируются спортсмены одного из главных биатлонных регионов страны News.ru расспросил вице-президента Федерации биатлона Югры, мастера спорта международного класса Эдуарда Рябова.

— Как закрытие стадиона отразилось на подготовке Ханты-Мансийских спортсменов?

— Из-за закрытого стрельбища биатлонная школа Ханты-Мансийска не может проводить полноценные тренировки. Приходится использовать тир, который пока не закрыли, но он не позволяет проводить комплексные биатлонные тренировки, так как находится вдали от трассы. Сборные команды вынуждены тренироваться в других регионах. Юноши сейчас вынуждены проводить сбор в Увате (Тюменская область, — прим. News.ru), мужская команда уехала в Чайковский, а женская — в Казахстан, спортсмены из других окружных школ также вынуждены были вместо Ханты-Мансийска ехать в Уват, а это всё приводит к дополнительным расходам на дорогу и проживание, аренду лыжероллерных трасс, оружейных комнат и тренажёрных залов. Так как лицензию не продлили в конце мая, пришлось искать места и бронировать гостиницы в срочном порядке. Даже не знаю, как в конце года мы будем отчитываться за то, что потратили больше денег.

— Какие шаги делают власти округа, чтобы изменить ситуацию?

— Есть несколько вариантов событий. Чтобы соответствовать требованиям Росгвардии, построить перехваты — заборы из досок, высотой 2,5 метра. Такое стрельбище было в Мурманске ещё в те времена, когда я бегал. Это позволит продолжить работу на стрельбище и проводить соревнования окружного уровня, но стрельбище станет не смотрибельным с точки зрения телевидения и комплекс лишится категории «А» Международного союза биатлонистов и права проводить международные соревнования и чемпионаты страны. Второй вариант — попытаться достучаться до руководства страны и добиться пересмотра или отмены отдельных пунктов этого приказа. Губернатор уже подписала письмо, с описанием сложившейся ситуации, которое направлено помощнику президента Игорю Левитину. Документ действительно морально устарел. К примеру, он требует обязательный земляной вал за стрельбищем, но в то время, когда его писали, не было других способов улавливать пули, а сегодня технологии позволяют построить стены из любого материала. То же самое касается и удаления от жилых помещений на километр. Это должно касаться исключительно направления стрельбы. Наконец, третий вариант — выносить стрельбище за пределы города, но это потребует значительных затрат.

— Почему Росгвардию раньше не смущали эти несоответствия, а сейчас она трактует все пункты не в вашу пользу?

— Мы разговаривали с региональными руководителями Росгвардии. Они говорят, что не хотят принимать решение, противоречащее документам, так как прокуратура может признать это решение неправомерным, а люди его принявшие, могут понести даже уголовную ответственность. С представителями Росгвардии встречался представитель СБР Сергей Сысоев, была встреча министра спорта Павла Колобкова с президентом СБР Владимиром Драчёвым и губернатором Югры Натальей Комаровой, где эта проблема обсуждалась.

Валерия Васнецова на домашнем сборе в Чайковском rusbiathlon.ru

Без президента не разобраться?

Сама сложившаяся ситуация одновременно трагична и комична. За два десятилетия функционирования биатлонных стадионов, находящихся в черте города не было ни одного трагического случая во время соревнований и тренировок. В Европе в черте населённых пунктов находятся все стадионы, за исключением, пожалуй, высокогорных Антхольца и Поклюки, а Эстерсунд и Осло имеют арены почти в центре крупных городов. Никому даже в голову не приходит считать это опасным. К тому же если авторы приказа и представители Росгвардии всерьёз считают, что профессиональный биатлонист представляет угрозу всему находящемуся в радиусе один километр, то надо тогда и зрителям запретить посещать любые соревнования, ведь многотысячные трибуны могут находиться в сотне метров от стрельбища.

Внесение изменений в морально устаревший законодательный документ решило бы проблему за пару месяцев, но никто не хочет брать на себя ответственность за этот шаг. Вот и приходится биатлонной общественности писать письма президенту и надеяться, что он отвлечётся от дел действительно национального масштаба и протянет руку помощи биатлонистам. По-другому в нашей стране проблемы, похоже, не решаются.