https://static.news.ru/photo/54826b76-ac6e-11e9-aa06-fa163e074e61_1024.jpg Анастасия Нифонтова Фото: Red Bull Content/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова рассказала, как упала и утопила мотоцикл во время 4-го этапа ралли «Шёлковый путь» на 253 км спецучастка в Монголии.

Ступенька, на которой я вылетела на четвёртом этапе, была указана в дорожной книге — сама её прозевала. «Шёлковый путь» — значимая гонка, очень хотелось закончить её, но рука после этого полёта и падения уже не работала. Перелом ключицы — не самая страшная травма для мотоциклиста. После операции рука уже работает. Обязательно приму участие в следующем ралли «Шёлковый путь». Это теперь для меня такой «must have», — приводит слова Нифонтовой корреспондент News.ru.

Кроме того, спортсменка объяснила, как утопила мотоцикл на втором спецучастке.

Влетела в лужу, мотоцикл хлебнул воды и заглох. А организаторы предупреждали, что в этом месте лучше не задерживаться — в лесу водятся медведи. Но вместо этого из леса вышли два сибирских мужика и помогли дождаться подмоги в безопасности, — утверждает она.

«Шёлковый путь» стартовал 6 июля в Иркутске. Гонка проходила по территории России, Монголии и Китая. В 2019 году впервые в ралли-рейде был введён мотоциклетный зачёт.

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» Антона Шибалова выиграл ралли-рейд «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков, который прошёл 16 июля в китайском Дуньхуане, писал News.ru.