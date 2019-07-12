В пятницу, 12 июля, стартовал чемпионат мира по водным видам спорта в Южной Корее. Олимпийская чемпионка Пекина-2008 по плаванию на открытой воде Лариса Ильченко в интервью News.ru поделилась ожиданиями от турнира.

— Готовы ли ребята к чемпионату? На что можно рассчитывать?

— Готовы абсолютно все. И все попытались подойти к старту в отличной форме. Но прогнозировать я не могу, потому что, сами понимаете, я очень суеверна (смеётся).

— Сможет ли Анастасия Крапивина занять место лидера женской сборной в плавании на открытой воде?

— Как такового яркого и явного лидера в открытой воде на сегодня я не вижу ни в женской, ни в мужской части.

— Почему?

— Очень сложно выбирать лидера из наших спортсменов. Выиграть чемпионат России — это одно. Когда ребята стартуют в группе из 20 человек — это одни ощущения — все приблизительно знают, кто к чему готов, кто в какой момент ускорится и поэтому все, как мы говорим, «пасут друг друга». Но когда они выходят на абсолютно новые условия (чемпионат мира, — прим. News.ru) старта для себя, где участвуют более 60 человек, среди которых есть совершенно непредсказуемые новички во всех сборных, а конкуренция, как мы знаем, с каждым годом только усиливается, естественно, они испытывают абсолютно другие ощущения. Сейчас говорить о том, что у нас есть какой-то неоспоримый лидер, который готов бороться за золото чемпионата мира, я не могу. У нас все ребята конкурентоспособны. Абсолютно все. Но лидера, который выигрывал бы все старты, на которого мы возлагали надежды, как на сборную России по синхронному плаванию, на данный момент в открытой воде таких спортсменов нет.

Анастасия Крапивина Владимир Астапкович/РИА Новости

— Синхронистки, кстати, в этом году не заявлены только в новый вид дисциплины — хайлайты. В остальных не дадим слабину?

— Мы привыкли только к победам, только к золоту. Надеюсь, что те славные традиции, которые они заложили, и дальше продолжат. Всем хочется пожелать удачи, лёгкой воды, показать свой лучший результат.

— Вернёмся к плаванию на открытой воде. У Евгения Дратцева за плечами огромный опыт, но, к сожалению, не золотой. Сможет ли он выиграть медаль несмотря на возраст? Или об этом можно только мечтать?

— Там не только опыт. Перед Женей стоял очень непростой выбор, и он был готов стартовать на двух дистанциях: и на 10, и на 25 километров. Но 10 километров — это 2 часа работы, а 25 километров — уже 5,5 часов. Поэтому, конечно, выдержать две дистанции на одном старте, подойти к ним в максимальной форме, наверное, из разряда чего-то нереального. Учитывая, что Женя всё-таки спортсмен опытный и, будем говорить прямо, возрастной, нужно делать ставку на что-то одно. Я уверена, что он — боец, тем более с таким багажом опыта у него всё получится.

— Чемпионат мира в Корее — предолимпийский. Усилит ли это надежды отобраться на Олимпиаду?

— Конечно. Но надо понимать, что после Олимпиады, каждый старт может стать последним для любого спортсмена. Нужно быть готовым во всеоружии.