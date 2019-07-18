https://static.news.ru/photo/613be134-a96d-11e9-a97d-fa163e074e61_1024.jpg Анастасия Тараканова Фото: instagram.com/anastasiyatar04

Российская фигуристка Анастасия Тараканова поделилась своим мнением о звёздах современного фигурного катания Евгении Медведевой и Алине Загитовой.

Нравится боевой настрой Жени Медведевой. И как человек она тоже очень положительная. Алина Загитова представляет и видит мир своим взглядом. Это помогает ей выходить на старт и катать чисто, — цитирует Тараканову Sport24 .

Ранее собака фигуристки по кличке Лонда выбрала именно Медведеву при сравнении с Загитовой. Животное выбрало миску с кормом, на которой была написана фамилия спортсменки.

17-летняя Загитова выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.

Медведева является двукратным олимпийским серебряным призёром и двукратной чемпионкой мира. В прошедшем сезоне она завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Сайтаме.

Ранее News.ru писал, что опубликовано видео с новым показательным номером Медведевой.