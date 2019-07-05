Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию о подкупе почётного члена Международного олимпийского комитета (МОК) Александра Попова.
Мне в это верить не хочется, но в любом случае пока это голословное обвинение, дождёмся официальной информации. МОК — это организация, которая борется за свою честь, я думаю, они досконально всё проверят и примут решение, — сказал Фетисов корреспонденту News.ru.
Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал сообщил, что в 2009 году подкупил членов Международного олимпийского комитета (МОК) россиянина Александра Попова, украинца Сергея Бубку, президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Ламина Диака в обмен на голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, писал News.ru.