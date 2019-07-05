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Заместитель председателя Госдумы депутат Игорь Лебедев отреагировал на слова бывшего губернатора Рио-де-Жанейро, который заявил, что некоторые члены Международного олимпийского комитета (МОК), включая россиянина Александра Попова, участвовали в подкупе при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года, которые в итоге прошли в Рио.

Не думаю, что это опять какой-то политический заговор против нашей страны либо попытка повлиять на участие России в Олимпийских играх. Господин экс-губернатор назвал не только нашу страну причастной к этому...