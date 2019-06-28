28 июня Автозаводский районный суд Тольятти приговорил 16-летнего жителя города к шести годам и трём месяцам воспитательной колонии.
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Обвиняемый признан виновным... Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 3 месяца в воспитательной колонии, — говорится в заявлении прокуратуры Самарской области.
23 декабря 2018 года знакомый жертвы нанёс пловчихе более 30 ножевых ранений. Перед инцидентом между молодыми людьми произошла ссора.
Погибшая спортсменка — мастер спорта по плаванию. В 2017 году она завоевала серебряную медаль на чемпионате России среди юниоров.
Мировая звезда киберспорта Лилия Новикова, известная многим под псевдонимом Лия, погибла в Москве в ночь на 12 июня, ранее писал News.ru.