https://static.news.ru/photo/57035350-46e9-11e9-b744-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

28 июня Автозаводский районный суд Тольятти приговорил 16-летнего жителя города к шести годам и трём месяцам воспитательной колонии.

Как сообщает « Р-Спорт », подростка осудили за убийство его ровесницы, вице-чемпионки России по плаванию.

Обвиняемый признан виновным... Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 3 месяца в воспитательной колонии, — говорится в заявлении прокуратуры Самарской области.

23 декабря 2018 года знакомый жертвы нанёс пловчихе более 30 ножевых ранений. Перед инцидентом между молодыми людьми произошла ссора.

Погибшая спортсменка — мастер спорта по плаванию. В 2017 году она завоевала серебряную медаль на чемпионате России среди юниоров.

Мировая звезда киберспорта Лилия Новикова, известная многим под псевдонимом Лия, погибла в Москве в ночь на 12 июня, ранее писал News.ru.