Ветеринар развеял миф о собаке, ставшей символом криптовалюты Dogecoin Ветеринар Шеляков: владельцы шиба-ину не столкнутся с большими трудностями

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Шиба-ину

Убеждение, что порода собак шиба-ину, одна из которых стала символом криптовалюты Dogecoin, тяжело поддается дрессировке, не более чем миф, заявил в беседе с NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, владельцы этих животных не столкнутся с большими трудностями. При этом он предупредил, что эти собаки с трудом переносят летнюю жару и не любят находиться на открытом солнце.

Бывает, что они плохо переносят жару, не очень любят находиться на открытом солнце, как те же хаски. Я бы не сказал, что люди, которые хотят завести шиба-ину, столкнутся с трудностями, — отметил Шеляков.

Ветеринар напомнил, что шиба-ину являются охотничьими собаками, в связи с этим у них есть интеллектуальные задатки для выполнения определенных задач. Кроме того, ветврач уточнил, что животные не отличаются слабым здоровьем. По его словам, у породы нет наследственных отклонений.

Это охотничья собака. Они тщательно за собой следят. У этой породы есть интеллектуальные задатки для выполнения определенной задачи. Не сказать, чтобы эти собаки отличались слабым здоровьем, чтобы были наследственные или породные отклонения, — добавил специалист.

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