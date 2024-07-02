Россиянам рассказали, безопасно ли ездить на электросамокатах в жару Глава АОМ Эрдман: на электросамокатах безопасно ездить в жару

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На электросамокатах безопасно ездить в жару, рассказала в беседе с НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. По ее словам, батареи этих устройств рассчитаны на температуру до 60 градусов.

Батареи электросамокатов рассчитаны на температуру до 60 градусов, после этого идет прекращение работы. Каждая батарея оснащена датчиком, определенная умная система, которая защищает батарею от перегрева и от переохлаждения, — объяснила эксперт.

Эрдман отметила, что за этим следят несколько сенсоров, которые прекратят работу, если температура превысит верхний лимит. Единственная проблема заключается в том, что ручки у электросамокатов на жаре могут нагреваться. Это может быть некомфортно для рук, однако в остальном кататься на электросамокатах в жаркую погоду безопасно, заключила директор АОМ.

Ранее депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили штрафовать на сумму от 30 тысяч рублей покинувших место ДТП водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Лидер партии Леонид Слуцкий пояснил, что это также обяжет «лихачей» не только оставаться на месте происшествия, но и оказывать первую помощь пострадавшим. Вместе с этим депутаты предложили ввести штраф 50 тысяч рублей за управление СИМ в состоянии опьянения.