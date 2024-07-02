Россиянам назвали лучшие места для медового месяца Турэксперт Ансталь посоветовала в медовый месяц отправиться на Мальдивы

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В медовый месяц лучше всего отправиться на Мальдивы, посоветовала в беседе с NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. Турэксперт отметила, что отдых там будет спокойным. Если же хочется провести свадебное путешествие в европейской стране, стоит обратить внимание на Черногорию, уточнила она.

Конечно же, для медового месяца самый лучший и распространенный вариант — Мальдивы. Отдых там будет спокойным и только для вас двоих. Если вам хочется чего-то европейского, но с морем — Черногория станет отличным вариантом для медового месяца, — пояснила Ансталь.

Если медовый месяц приходится на лето, при немаленьком бюджете можно присмотреться к премиум-отелям Турции и Египта, отметила турэксперт. Ансталь напомнила, что там есть гостиницы с пометкой 18+, где не будет подростков и детских развлекательных программ. По ее словам, хорошим вариантом является Куба, но в сентябре лучше отказаться от поездки туда из-за погоды.

Если у вас свадьба в период с октября по март, советую рассматривать Азию. Можно съездить в Таиланд, Вьетнам, на Бали. Отдых там получится активным и насыщенным. Но все-таки, если ваш бюджет позволяет, Мальдивы — лучшая сказочная история для свадебного путешествия, — заключила турэксперт.

Ансталь ранее рассказала, что самая теплая морская вода на российских курортах в Сочи, Туапсе и Геленджике. Она отметила, что отдыхающим также будет комфортно в Абхазии, хоть республика и не является частью России.