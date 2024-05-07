Раскрыты новые особенности консоли PlayStation 5 Pro Digital Foundry: PlayStation 5 Pro будет на 44% мощнее оригинальной версии

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PlayStation 5 Pro будет использовать 30 рабочих групп процессоров (WGP) в отличие от 18 WGP в оригинальной PS5, что сделает ее на 44% мощнее оригинала, говорится в новом выпуске подкаста Digital Foundry. Эксперты отметили, что благодаря этому увеличению производительность PS5 Pro вырастет до 33,5 терафлопса, что является существенным приростом по сравнению со стандартной PS5.

Различия в производительности объясняются особенностями архитектуры RDNA 3. Графический процессор новой консоли будет иметь базовую тактовую частоту 2,18 ГГц, что немного ниже, чем у PS5. В режиме разгона частота может достигать 2,35 ГГц. Ожидается, что в PS5 Pro увеличится объем кэш-памяти, что также положительно скажется на производительности.

Новая консоль получит поддержку DirectX 12 Ultimate и другие улучшения, что повысит производительность в играх. Sony упростит интеграцию технологии масштабирования изображения PSSR, что должно улучшить оптимизацию игр. Планируется, что продажи PS5 Pro начнутся в конце 2024 года.

Ранее стало известно, что Sony выпустила крупное обновление игровой консоли PlayStation 5, в рамках которого усовершенствована функция «Поделиться экраном». Также было улучшено качество звука и передачи голоса в чатах за счет обновления прошивки геймпадов DualSense и DualSense Edge.