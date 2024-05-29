Названы самые выгодные курортные направления взамен «дорогущей» Турции Турэксперт Ансталь: Египет станет оптимальной альтернативой переполненной Турции

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Бюджетной альтернативой переполненной и «дорогущей» Турции можно назвать Египет, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. Турэксперт уточнила, что также можно рассмотреть Венесуэлу, но важно помнить, что данное направление не подходит для отдыха с детьми из-за длительного перелета.

Бюджетной альтернативой Турции можно назвать Египет. В Египет цены не такие космические будут. Также можно рассмотреть Венесуэлу, данное направление тоже пользуется популярностью. Хотя лететь туда намного дольше, и страна экзотичнее. Для отдыха с маленькими детьми Венесуэла не совсем подходит, — пояснила Ансталь.

Эксперт уточнила, что бюджетно отдохнуть можно в Черногории. По ее словам, с учетом цен на отдых в Турции это будет значительно выгоднее. При этом Ансталь напомнила, что не стоит ждать от Черногории опции «все включено».

Еще отличным вариантом будет Черногория, учитывая, какие сейчас цены на отдых в Турции. Конечно, это не будет «все включено», как в Турции. Но самым оптимальным вариантом по-прежнему остается Египет, — заключила эксперт.

Эксперт по туризму Татьяна Сапронова ранее рассказала, что странами для идеального отпуска, куда можно отправиться из России без визы, являются Египет, ОАЭ, Абхазия и Таиланд. Она отметила, что в Египте следует посетить пирамиды и Луксор, а также пляжи Шарм-эль-Шейха.