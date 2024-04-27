Названы лучшие места для празднования майских праздников в Москве Эксперт Ансталь посоветовала сходить на майские праздники в Ботанический сад МГУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва полна туристических мест для прогулок на майские праздники, но если хочется чего-то нового, то можно посетить парк «Коломенское» или Ботанический сад МГУ, сообщила NEWS.ru руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, сейчас в саду цветет сакура, которая может вдохновить на интересные фотографии.

Если не рассматривать классические места Москвы, то на майских праздниках советую посетить парк «Коломенское», Ботанический сад МГУ, Царицыно. В саду МГУ сейчас цветет сакура, можно сделать много красивых фотографий и насладиться вживую этой красотой, — сказала она.

Семьям с детьми Ансталь посоветовала посетить Центр океанографии и морской биологии Москвариум. Также в теплую погоду актуальными будут водные прогулки по Москва-реке, отметила она.

Если вы хотите увидеть Москву с высоты птичьего полета, то очень советую колеса обозрения на ВДНХ. Если же вам по душе культурный отдых, то в театрах сейчас очень много стоящих постановок, — заключила Ансталь.

Ансталь ранее объяснила, что уровень сервиса в европейских странах очень высок, поэтому некоторые россияне до сих пор не могут переключиться на другие направления. По ее словам, именно по этой причине сотни путешественников подают заявки на туры в Европу и стоят в очередях на «шенген».