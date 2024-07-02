Кинолог перечислил диагностические способности собак Кинолог Голубев: собаки способны определять уровень сахара в крови

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Собаки могут определять уровень сахара в крови по изменившемуся запаху, а также считывать стресс, заявил в беседе с «Радио 1» глава российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он также добавил, что питомцы способны быть отличными компаньонами и чувствовать погоду.

Питомцы удивительным образом умеют понимать человека без слов: считывают поведение, жесты, мимику. Это их с нами сближает, — перечислил Голубев.

Он также обратил внимание на то, что собаки способны ощущать перемену атмосферного давления или следовать по линиям магнитного поля. Кинолог уточнил, что собака может предупредить о шторме, показав хозяину испуг и увести его с потенциально опасного места.

Кроме того, еще в 60-х годах прошлого века западные врачи подтверждали, что взаимодействие с питомцами развивает умственные, физические и эмоциональные функции человека. Животные нередко помогают детям с нарушением интеллекта, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и с другими болезнями, заключил специалист.

Кинологи ранее заявили, что собаки могут обманывать хозяев для достижения своих целей. Они добавили, что питомцы хорошо запоминают и адаптируются к распорядку дня владельцев.