Дачникам рассказали, как спасти огород после заморозков Садовод Туманов: после заморозков можно заново посадить огородные культуры

Фото: Shutterstock/FOTODOM

После заморозков, которые оказали негативное воздействие на почву, можно будет заново посадить огородные культуры, рассказал в беседе с НСН садовод Андрей Туманов. По его словам, теплолюбивые культуры точно погибли из-за майских холодов.

Огородные культуры можно посадить заново без проблем, тем более что большинство садоводов-огородников знают, что у нас ежегодно приходят заморозки сильнее или легче… Сажают страховой запас, та же самая рассада. Большинство никогда не высаживает, не высевает семенами разом, а делает это в течение нескольких недель, — объяснил специалист.

Садовод отметил, что люди научились страховаться. Однако теплолюбивые культуры точно погибли из-за майских холодов, даже если они были под легким укрытием.

То же самое могло произойти и с холодостойкими культурами, например свеклой, добавил эксперт. Кроме того, в регионах, где был жесткий заморозок, по многим садовым культурам не будет урожая, заключил Туманов.

Ранее в Волгоградской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Причиной этого стали майские заморозки, которые могли оказать нежелательное воздействие на озимые и яровые культуры.

До этого депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предупредил, что в период весенних заморозков садовые деревья могут пострадать, особенно это касается яблонь. Он посоветовал удалять поврежденные холодом цветки и «подкармливать» деревья.