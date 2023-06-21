Замглавы Ассоциации банков: «Массовую льготную ипотеку надо отменять» Алексей Войлуков рассказал о том, как нужно менять программы ипотеки и в каком положении сейчас оказались российские банки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Войлуков

Льготную ипотеку в 2023-м чуть не отменили — на этом настаивал Минфин. В последний момент ведомство продлило программу до 1 июля 2024 года, но ставка по кредиту выросла и составила 8%. Почему такую ипотеку хотят ограничить, в каком состоянии сейчас российские банки и чем им угрожает цифровой рубль, в интервью NEWS.ru рассказал вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Будет ли в этом году банковский кризис

— По итогам 2022 года чистая прибыль российских банков стала худшей за семь лет. По сравнению с 2021-м она сократилась в 12 раз. Чего ждать в этом году, не начнется ли банковский кризис?

— По итогам этого года мы ожидаем более позитивные результаты. И данные первого квартала (чистая прибыль банков в феврале составила 293 млрд рублей, в марте — 330 млрд рублей. — NEWS.ru.) это подтверждают. Понятно, что осталось много нерешенных вопросов, плюс санкции, которые создают дополнительные сложности. Но ждем, что прибыль банков будет больше, чем в 2022 году: порядка двух триллионов рублей.

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— То есть банки настроены позитивно?

— В первую очередь банк зависит от клиентов, особенно от бизнеса. Если клиенты довольны, а бизнес зарабатывает, это позволяет зарабатывать и банкам. И тут главное, что бизнес не останавливался, хотя ему и пришлось переориентироваться на новые рынки. Положительную роль сыграли и меры господдержки компаний. Теперь банки могут расформировывать часть резервов, которые они запасали в ожидании худшего развития событий.

Стоит ли менять программы ипотеки в России

— В феврале этого года вы говорили, что для нормальной работы рынка необходимо отменять льготную ипотеку. Вы по-прежнему так считаете?

— Я говорил (и Банк России, и ряд экспертов разделяют это мнение), что нужно отменять массовую льготную ипотеку, которая предоставляется сверхширокому кругу лиц. Она была запущена для поддержки строительной отрасли в период пандемии, и именно благодаря ей стройка не встала. Но потом повышенный спрос на жилье спровоцировал галопирующий рост цен на недвижимость. Буквально за два года новостройки подорожали более чем на 50%. Если оставить все как есть, льготная ипотека продолжит создавать излишний спрос.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нужно понимать, что расходы заемщика при ипотеке складываются не только из уплаченных банку процентов, но и из стоимости самой квартиры. С одной стороны, банки (которым государство субсидировало льготную ставку. — NEWS.ru.) снизили стоимость ипотечных кредитов, с другой — цены на квартиры резко выросли. Получается, чтобы поддерживать спрос на прежнем уровне, ставку нужно опустить еще ниже, но тогда цены на жилье вырастут еще больше. Возникает такой замкнутый круг, который в конечном итоге приведет к ступору. Вот почему льготную ипотеку давно нужно было отменить.

— Что может прийти на смену льготной ипотеке?

— Существует ряд льготных программ, которые должны оставаться на рынке. Они предназначены для определенных категорий граждан. Например, льготная ипотека для IT-специалистов. Государство заинтересовано в том, чтобы квалифицированные специалисты оставались работать в России. С этой же точки зрения должна продолжать действовать, например, дальневосточная ипотека. Чтобы люди не уезжали из региона, оставались там жить и работать.

— То есть любая льготная ипотека должна быть точечной?

— Именно так, исходя из задач, стоящих перед государством. Например, для решения демографической проблемы и поддержки многодетных семей правильным было бы, чтобы семейная ипотека была нацелена на пары с тремя и более детьми. А сегодня она распространяется в том числе на тех, у кого один ребенок. В дальнейшем такая массовость неизбежно приведет к повышению стоимости недвижимости для всех.

— Сейчас как раз довольно активно обсуждают льготную ипотеку на вторичное жилье. Как смотрят на это сами банки?

— Весь вопрос в том, чего мы хотим. Льготная ипотека на новостройки вводилась для поддержки строительной отрасли. Но если мы хотим помочь людям, то разницы быть не должно — новостройка это или вторичка. В данном случае мы за то, чтобы льготная ипотека распространялась и на вторичное жилье.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда россияне смогут пользоваться цифровыми рублями

— Перейдем от ипотеки к еще одной актуальной теме — цифровому рублю. Когда, по вашим ожиданиям, Россия внедрит цифровой рубль? Будет ли на него спрос?

— Ранее Банк России объявил, что с 1 апреля начнется тестирование цифрового рубля, при котором будут задействованы ряд финансовых учреждений и отдельно их клиенты. Как долго продлится пилотный проект? С учетом того, что тестирование еще, видимо, не началось, ожидать его завершения можно только к концу года. Поэтому в лучшем случае россияне смогут начать пользоваться цифровыми рублями в 2024 году.

А широкое распространение цифровой рубль получит, если потребитель увидит для себя его плюсы (после записи этого интервью первый зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что пилотный проект с 13 банками запустится в ближайшие месяцы. — NEWS.ru.).

— Какие именно?

— С плюсами как раз вопрос. Все понимают, и это не раз озвучено Банком России, что на цифровые рубли не будут начисляться проценты. То есть получать пассивный доход от таких сбережений вы не сможете. Но тогда зачем хранить деньги в цифровых рублях, когда можно положить их в банк и получать проценты? К тому же в цифровых рублях нельзя будет взять кредит.

— А что касается расчетов? Они будут удобнее, дешевле?

— Обычными (безналичными. — NEWS.ru.) рублями в существующих системах сегодня очень просто и быстро рассчитываться, а также переводить деньги. Цифровой рубль не дает здесь каких-то сверхпреимуществ. Возможно, комиссия будет меньше, но, опять же, все зависит от Центрального банка, который является создателем и основным оператором этой платформы (в ЦБ заявляют, что комиссий за расчеты цифровыми рублями не будет вообще. — NEWS.ru.).

Что цифровой рубль отнимет у банков

— Получается, ЦБ будет конкурировать с банками?

— Да, возникает странная ситуация, когда наш контролер выводит на рынок продукт и конкурирует со своими поднадзорными. Но главный вопрос в том, насколько это будет нужно самим клиентам. Больше всех в цифровом рубле заинтересовано, конечно, государство. С его помощью гораздо проще контролировать движение денег, выделенных на конкретные проекты. А получатели средств — это могут быть физические лица и компании — сами решат, оставлять ли их в цифровых рублях или конвертировать в обычные рубли.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

— По некоторым оценкам, из-за цифрового рубля банки будут терять по 50 млрд руб. в год. Готовы ли они к этому?

— Банки всегда готовятся к изменениям, объявленных государством, в которых заинтересован бизнес и граждане. Потому что в первую очередь они ориентированы на клиентов, на их запросы и потребности. Действительно, ЦБ озвучил, что переводы в цифровых рублях для людей будут бесплатными (из кошелька в кошелек. — NEWS.ru). Но Банк России напрямую с физическими лицами не работает.

Концепция цифрового рубля предполагает, что клиенты будут работать с ЦБ либо через банки, либо через технологические компании, которые должны появиться и предложить более дешевый сервис, чем банки.

Посредники будут брать комиссию, предельный размер которой будет регулировать ЦБ. Скорее всего, она будет ниже, чем по обычным переводам. Если клиенты решат, что им это удобно, значит, будут рассчитываться цифровыми рублями, сократив свои расходы на комиссию. Тогда банки действительно могут терять комиссионный доход за переводы. Но это не основная часть банковской прибыли.

— В ЦБ отмечали, что рассчитываться цифровыми рублями можно будет как онлайн, так и офлайн — при отсутствии интернета. Насколько технически это возможно и когда?

— Банк России предполагал внедрение этого этапа в самую последнюю очередь. Пока не очень понятно, как это технически можно сделать, чтобы ситуацией не могли воспользоваться мошенники и не «нарисовать» себе цифровых рублей, которыми бы потом расплачивались с добросовестными продавцами.

Есть и другая проблема. Предположим, что создано необходимое программное обеспечение для смартфонов и цифровые рубли можно переводить с одного устройства на другое в отсутствие интернета. Но, во-первых, смартфоны при этом должны быть современными, во-вторых, на них должно быть установлено программное обеспечение от Банка России.

И надо понимать, что у нас много любителей айфонов, а приложения многих крупных банков исключили из AppStore (магазин приложений для iPhone. — NEWS.ru.). Вряд ли там согласятся разместить приложение Центрального банка. То есть владельцы айфонов физически не смогут воспользоваться этой функцией до тех пор, пока санкции не снимут.

Фото: Shutterstock

И еще один момент. Когда мы говорим об отсутствии доступа к интернету, мы, скорее всего, подразумеваем удаленные регионы — Тундру, восточную часть России, Кавказ, то есть горные аулы. Вряд ли местному населению целесообразно покупать новые смартфоны, чтобы пользоваться цифровым рублем.

— Получается, что эта функция бесполезна и сложновоспроизводимая технически?

— Да. Она сложная. А для тех людей, которые живут без интернета, она и вовсе бессмысленна.

— Что при введении цифрового рубля будет важным для обычных банков?

— Возможное сокращение ликвидности (по сути, имеющихся денег. — NEWS.ru.), если вдруг большое количество клиентов решит перевести свои средства из банков в цифровые рубли. Это могут быть достаточно крупные суммы — один, два, три триллиона рублей. Весь вопрос в том, насколько популярным может стать цифровой рубль.

А чем меньше ликвидность у банков, тем меньше возможностей кредитовать экономику. А чем меньше они кредитуют, тем меньше зарабатывают. И эти потери могут быть для банковской системы значительно выше, чем комиссионные. Но это будут потери для всей экономики в целом, ведь кредиты в цифровом рубле выдавать будет невозможно. А для развития необходимо кредитование.

— К чему это приведет?

— В первую очередь [с обычных банковских счетов в виде цифровых рублей на электронные кошельки] будут уходить бесплатные и дешевые пассивы. То есть средства, которые находятся на расчетных счетах и до востребования, так как такие клиенты меньше всего будут терять при переводе хранения своих денег в цифровые рубли (где ничего не начисляется).

Соответственно, для восполнения ликвидности банки пойдут в ЦБ за платными ресурсами плюс будут вынуждены поднимать ставки по депозитам, чтобы вернуть ликвидность назад или простимулировать тех, кто хранит до сих пор наличные дома, принести деньги в банк.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Естественно для сохранения необходимой маржинальности банки будут вынуждены поднимать ставки по своим продуктам, в том числе по кредитам. Следствием этого может стать попадание в ситуацию замкнутого круга. Ни у одной страны нет опыта регулирования в такой ситуации, чтобы на него можно было опереться. И это вызов для любого государства, так как, с одной стороны, необходимо будет регулировать новую ситуацию, а с другой — стараться не разбалансировать настройку денежно-кредитной политики и экономики в целом.

— Можно ли к этому как-то подготовиться?

— Возможно, ЦБ введет лимиты на конвертацию средств из обычных рублей в цифровые. А далее можно смотреть на спрос: при низком спросе эти лимиты можно будет увеличить, а при высоком, напротив, снизить. И параллельно думать, как сделать так, чтобы банки не лишались ликвидности и могли кредитовать экономику и бизнес.

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