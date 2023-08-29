В столице появился новый продающий и покупающий золото робот Роботизированный бутик для самостоятельной покупки золота открыли в Москве

Фото: Goldex

Первый роботизированный бутик для самостоятельной покупки и продажи золота открыли в Москве, сообщили NEWS.ru в компании Goldex, финтех-операторе розничного рынка физического золота. Магазин появился в торгово-гостиничном комплексе «Киевский». Сейчас в нем работает консультант, но лишь чтобы рассказать, как пользоваться системой, и помочь при сложностях в оценке металла.

Компания Goldex, финтех-оператор розничного рынка физического золота, открыла первый роботизированный магазин. В нем можно без участия менеджера получить оценку и продать золото, а также купить золотые, серебряные и инвестиционные монеты и оформить покупку золотых слитков, — сообщили в компании.

Робот-золотомат, не повреждая изделие, с помощью спектрального анализа и гидростатики измерит его вес и пробу и при желании клиента перечислит деньги на банковскую карту в обмен на изделие. Это оригинальная российская разработка с запатентованными технологиями, утверждают в компании. Анализ изделия занимает четыре минуты. Максимальная точность взвешивания — до 0,001 грамм. «Само устройство успешно прошло акселератор „Гознака“», — добавляют в Goldex.

Помимо золотомата, в бутике установлен терминал для покупки инвестиционных и памятных золотых монет и слитков российского производства. Устройство интуитивно в использовании: клиенту нужно лишь выбрать интересующее изделие и оформить заказ. Goldex оценивает емкость российского рынка таких терминалов в 70 тысяч устройств.

Всего в Москве установлено семь золотоматов (но не бутиков). По данным финтех-оператора, ежедневно услугами роботов по продаже и покупке золота пользуются от 15 до 20 человек. Как правило, это женщины от 30 до 50 лет, которые предпочитают классическим форматам продажу золотых изделий без участия человека и в удобное им время. В среднем за продажу золотых изделий пользователи золотоматов получают около 8 тысяч рублей.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев дал россиянам несколько советов о том, как хранить сбережения. По его словам, самым простым способом является банковский вклад. Также можно оформить индивидуальный инвестиционный счет, который открывается у брокера или в банке, или рассмотреть операции с золотом. Золото считается классическим инструментом защиты денег от инфляции, поэтому в нем часть своих резервов хранят очень многие страны. Но прежде, чем инвестировать в него деньги, стоит обратить внимание на прогнозы по росту или падению цен на металл.