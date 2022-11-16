В Польше упали ракеты, в России – акции: чего ждать дальше Фондовый рынок вновь оказался под ударом геополитических новостей

Фото: Polish Police Department

События вторника заставили инвесторов понервничать. Вечером 15 ноября индекс МосБиржи упал ниже 2200 пунктов. Распродажи начались после того, как Польша сообщила о падении ракет на ее территории. Вероятно, опасаясь нового конфликта, люди начали продавать акции российских компаний и тем самым сбили их цену. И хотя уже к утру среды рынок отыграл падение, «осадок» остался. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Что произошло вчера

Индекс IMOEX2, отражающий данные основной и дополнительных сессий, к 22:04 мск 15 ноября потерял 4,68%, скатившись до 2138,69 пункта, свидетельствуют данные торгов. При том, что основная торговая сессия, ход которой отражает индекс IMOEX и которая длится до 18:50 мск, завершилась более скромным падением индикатора — на 0,96%, до 2223,26 пункта.

Главные российские «голубые фишки» к десяти вечера тоже ушли в минус: обыкновенные акции Сбербанка упали на 4,81%, акции «Газпрома» — на 4,29%, ЛУКОЙЛа — на 3,34%, НОВАТЭКа — на 4,36%, «Яндекса» — на 5,69%.

Напомним, вечером во вторник польские СМИ сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. В МИД Польши назвали ракеты российскими, но президент Анджей Дуда позже отметил, что точной информации нет и есть большая вероятность, что снаряд был выпущен ПВО Украины.



Рынок начал восстанавливаться после того, как Пентагон уже после 22:00 по мск заявил, что не может подтвердить сообщения о российской принадлежности ракет. От минимума в 2120 пунктов индекс IMOEX2 отскочил до 2186 пунктов.

И уже сегодня президент США Джо Байден проинформировал коллег в НАТО, что снаряды были украинскими, сообщал Reuters.

Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press Джо Байден

Что происходит сейчас

Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин:

Российский фондовый рынок стал восстанавливаться к закрытию торгов 15 ноября и 16 ноября полностью отыграл свое падение. Инвесторам свойственно продавать акции на неопределенности, а покупать — на уверенности. Так произошло и в этот раз. На неопределенности в связи с падением ракет в Польше рынок упал, после появления информации о виновных — отыграл свое падение. Зарубежных рынков эта информация толком не коснулась.

Руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых:

Рынок находится в сомнениях, присутствует умеренная фиксация прибыли (люди продают акции, чтобы зафиксировать свои доходы в деньгах. — NEWS.ru.), но паники нет. По всей видимости, инвесторы ожидают, что к новостям о падении ракет в Польше отнесутся как к недоразумению. На иностранных биржах похожие настроения, люди из акций пока особо не выходят.

Финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский:

Фондовый рынок начал восстанавливаться еще поздним вечером после сообщений из Пентагона. Двухпроцентную просадку рынка трейдеры откупили примерно через полтора-два часа после происшествия, а на открытии рынка в среду компенсировали остававшийся минус. Более того, в обед российский рынок даже вышел в скромный, но плюс — индекс МосБиржи прибавлял 0,1%. Так что о влиянии этого события на российский рынок можно больше не говорить. Примерно такая же история была и с индексом S&P500: в моменте он опускался примерно на 1,5%, но после реакции США покупки на западной бирже возобновились.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что будет дальше

Артем Звездин:

В дальнейшем рынок будет показывать боковое движение (без резкого роста или падения. — NEWS.ru.), оставаясь примерно на тех же ценовых отметках, что и сейчас. Для падения слишком мало негативной информации, для роста — нет позитивной. Участники рынка ждут начала зимы, чтобы оценить реальное воздействие санкций на экономику России. Именно тогда они заработают в полной мере. По моим прогнозам, российский рынок без [значительного] притока капитала будет демонстрировать небольшое снижение до начала весны 2023 года. Западные капиталы от нас ушли, восточные еще не пришли, опасаясь санкций, а внутренних резервов пока недостаточно, чтобы увеличивать цену на рынке.

Наталья Малых:

Инцидент с упавшими в Польше ракетами не стоит сбрасывать со счетов: возможная эскалация приведет к росту волатильности и спаду капитализации. Динамика наших акций сейчас определяется, прежде всего, военной повесткой, и равновесие хрупкое.

Алексей Кричевский: