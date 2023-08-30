В Госдуме предложили компенсировать траты на сборы ребенка в школу

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В российской Госдуме предложили ввести ежегодную выплату на каждого ребенка в размере прожиточного минимума для компенсации трат родителям на сборы в школу. Документ, внесенный на рассмотрение фракцией ЛДПР, размещен в думской электронной базе.

Отмечается, что средний размер прожиточного минимума в России составляет на сегодняшний день порядка 14 тысяч рублей. Выплачивать их предлагается в период с августа по декабрь. По словам главы комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова, это не обременительно для федерального бюджета.

Это станет действенной поддержкой семьям в процессе сбора детей в школу, — написал Нилов в своем Telegram-канале.

Как поясняется, право на получение выплат могут предоставить одному их родителей обучающегося ребенка, а также обучающимся по основным общеобразовательным программам инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения изучил расходы россиян на сборы ребенка в школу. Как оказалось, в этом году они выросли на 30% и на одного ребенка в среднем родителя тратят 43 тысячи рублей. При этом затраты предстоят каждому второму россиянину: дети и внуки школьного возраста есть у 49% граждан страны.