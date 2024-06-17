Думский комитет одобрил увеличение дефицита бюджета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении поправки в бюджет РФ на период с 2024 по 2026 годы. В частности, они предусматривают увеличение дефицита федерального бюджета на 524,7 млрд рублей, до 2,12 трлн рублей, соответствующий законопроект опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В документе сказано о сокращении доходов бюджета в текущем году на 2,8 млрд рублей, до 35 трлн. При этом рост общего объема расходов составит 522 млрд рублей, то есть до 37,18 трлн.

Доходы за счет продажи нефти и газа в нынешнем году сократятся на 519 млрд рублей, до 10,98 трлн, указано в законопроекте. В то же время рост доходов за счет других отраслей будет увеличен на 516,2 млрд рублей, то есть до 24 трлн.

Также авторы документа учли поступления от доходов, до этого не включенные в прогнозы, общий объем которых составил 173,1 млрд рублей. В частности, в них входят доходы от перечисления части прибыли Банка России в связи с получением по итогам прошлого года прибыли — в сумме 105,3 млрд рублей.

Ранее СМИ сообщали, что арендаторы инвестируют более 65 млрд рублей в угольные шахты Донецкой и Луганской народных республик. С начала 2024 года местные власти передали 15 угольных шахт в аренду российским компаниям, в ближайшие месяцы передадут еще три объекта в ДНР.