Стало известно, появятся ли в РФ новые карты для платежей за границей Депутат Аксаков рассказал, что в России могут появиться новые карты для зарубежных покупок

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новые банковские карты для оплаты зарубежных товаров и услуг могут появиться в России. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Пока власти обсуждают возможность и механизмы оформления таких карт.

Я могу сказать, что переговорный процесс идет. Вполне возможно, что будут выпускаться какие-то обезличенные карты, формально не привязанные к НСПК (Национальная система платежных карт. — NEWS.ru), например. То есть внутри России операции по карте будут обрабатывать НСПК, а за рубежом такая карта будет работать как карта другого банка, — сказал Аксаков.

Депутат отметил: такие схемы прорабатываются, чтобы дать возможность людям чувствовать себя комфортно при поездках в другие страны.

Также в интервью NEWS.ru Аксаков посоветовал россиянам не переживать из-за роста курса доллара и хранить деньги только в рублях. По его мнению, сегодня высокие доходы можно получить от рублевых вкладов и облигаций федерального займа. Кроме того, по его словам, рубль — предсказуемая валюта из-за «взвешенной» политики правительства и Центробанка.

На прошлой неделе началась новая серия повышений курса доллара. Например, 7 апреля на бирже доллар в моменте стоил дороже 83 руб., а евро — выше 90 руб. И уже за день до этого в обменниках можно было купить евро за 100 руб. и выше. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев отметил, что власти РФ вряд ли позволят курсу доллара сильно превысить отметку в 80 руб. за единицу. В то же время из-за высокого дефицита бюджета сильный доллар выгоден правительству России: он позволяет повысить рублевые доходы страны за счет продажи нефти за доллары. На данный момент доллар на бирже торгуется за 81,2 руб., а евро — за 88,5 руб.