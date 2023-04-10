Стало известно, когда Госдума начнет легализацию криптовалют в России Госдума одобрит законопроект о легализации криптовалют в России до августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума примет в первом чтении законопроект о легализации криптовалют уже в эту, весеннюю сессию работы. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Весенняя сессия продлится до 30 июля.

Думаю, уже в весеннюю сессию мы примем закон — по крайней мере, в первом чтении точно — касающийся легализации использования криптовалют для внешних расчетов, для внешних финансовых операций. Мы договорились с ЦБ и правительством РФ, что это необходимо сделать, — сказал Аксаков.

Он отметил, что из-за санкций Россия ограничена в использовании официальных иностранных валют. А легализация «крипты» позволит стране расплачиваться за импортные товары и проводить другие операции с помощью биткоина и не только.

Аксаков добавил: сроки появления российской криптобиржи зависят от того, в какой редакции будет принят закон.

«Я считаю, что лучше легализовать такую инфраструктуру, у ЦБ на этот счет другое мнение. Позиция Минфина, скорее, ближе к моей. Это вопрос дискуссии. Только после нее можно будет говорить, будет ли в России легализована криптобиржа или нет», — сказал депутат.

Также в интервью NEWS.ru Аксаков рассказал: сейчас власти обсуждают возможность выпуска в России банковских карт нового типа для оплаты товаров и услуг за рубежом. Это могут быть обезличенные карты, по которым внутри России операции будут проводиться через Национальную систему платежных карт. А за границей они будут работать как карты другого банка, добавляет он. Однако конкретные сроки появления таких карт депутат не назвал.