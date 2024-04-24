Стало известно, как изменился прожиточный минимум пенсионера в России Экономист Швец: прожиточный минимум пенсионеров в России удвоился за 10 лет

Прожиточный минимум пенсионера в России за 10 лет вырос более чем в два раза, рассказала кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. За это время он вырос на 6892 рубля и в 2024 году составляет 13 290 рублей, приводит ее слова «Газета.Ru».

Она напомнила, что фактический размер пенсии рассчитывается по формуле, учитывающую заработанные пенсионные баллы, к которым добавляется фиксированная часть. В 2024 году это 8134,88 рубля. В зависимости от количества баллов реальная пенсия может оказаться как выше, так и ниже прожиточного минимума, объяснила экономист.

Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко объяснил, что увеличить пенсию по старости можно несколькими способами. Например, соглашаться только на официальную работу, а также докупать стаж и пенсионные баллы.

Эксперт уточнил, что последний способ доступен неработающим, самозанятым, имеющим ИП, а также нотариусам. При этом докупать можно не более половины страхового стажа, требуемого для назначения выплат.