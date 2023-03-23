Стало известно, как часто компании в РФ дают соцпакеты сотрудникам «Авито»: каждый пятый работодатель в РФ обеспечивает работникам питание и связь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Примерно каждый пятый работодатель в России старается компенсировать сотрудникам расходы на питание (21% компаний), связь (19%) и транспорт (18%). О результатах соответствующего опроса NEWS.ru сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Работа». Так, в более чем 200 тыс. объявлений на сервисе указано бесплатное питание, а в более чем в 120 тыс. — денежная компенсация.

21% опрошенных отметили, что работодатель полностью или частично компенсирует расходы на питание, и чаще в корпоративной столовой. Из них 44% людей могут обедать бесплатно, 21% получают скидки, а треть компаний выплачивает денежную компенсацию расходов на питание, — сказали в пресс-службе.

Помимо этого, «19% сотрудников пользуются корпоративной связью, еще 18% отметили, что им возмещают расходы на транспорт, а при использовании личного автомобиля в служебных целях — затраты на его содержание».

Еще больше респондентов, 32%, рассказали, что в их компаниях предоставляют дополнительную медицинскую страховку, а 37% опрошенных сообщили, что работодатели занимаются обучением сотрудников.

Компании используют и другие меры поддержки персонала: компенсацию занятий спортом (10%), скидки на посещение фитнес-зала или бассейна, путевки, доставку к месту работы или оплату проезда. Также встречаются нестандартные меры поддержки: организация интеллектуальных игр и соревнований между филиалами, экскурсии, походы в театры и на различные культурные мероприятия.

Ранее сервис «Работа.ру» сообщил, что в число наиболее высокооплачиваемых вакансий от российских работодателей в марте попали электромеханик, сварщик и архитектор. Этим специалистам предлагают зарплату от 250 до 300 тыс. руб. Также в подборку попали специалист по недвижимости, флорист и рентгенолог. Подробнее о вакансиях и зарплатах в различных регионах — в материале NEWS.ru.