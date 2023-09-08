Стало известно, как Центробанк может поднять ключевую ставку через неделю Аналитик Антонов: ЦБ 15 сентября может поднять ключевую ставку до 12,5–13%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России может через неделю поднять ключевую ставку с текущего уровня в 12% на 0,5–1 процентный пункт, то есть до 12,5–13%, поделился прогнозом с NEWS.ru финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов. Он добавил, что в результате ставки по будущим потребкредитам, ипотеке и вкладам поднимутся на 0,75–1,5 процентных пункта. Такое изменение ставок может произойти в течение пары дней после роста ключевой.

Вероятность повышения ставки выше, чем ее сохранение на уровне 12%. Центральный банк России может принять решение вновь повысить ключевую ставку на 0,5–1 процентный пункт. Курс рубля краткосрочно отреагирует ростом на повышение ставки, но потом опять начнет сдавать позиции, — сказал Антонов.

В то же время, по словам Антонова, рост доллара выше 102 рублей «пока не просматривается». При принятии решения о ключевой ставке ЦБ будет учитывать слабый рубль, длительное повышение цен на продовольственные и промышленные товары, а также на дизельное топливо и бензин, добавил аналитик.

Ранее NEWS.ru с помощью экспертов разбирался в том, как может вырасти ключевая ставка через неделю и как это повлияет на условия по потребкредитам, ипотеке, вкладам, а также на курс рубля. Аналитики дают абсолютно разные прогнозы, допуская как неизменность ключевой ставки, так и ее повышение на 2,5 процентных пункта и более серьезный рост ставок по кредитам. Подробнее — в отдельном тексте.