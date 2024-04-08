Росстат оценил масштабы зарплатного неравенства в стране Росстат: разрыв в средних зарплатах между регионами составил 4,4 раза

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Разница в средних зарплатах между субъектами РФ составила 4,4 раза по итогам 2023 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. Годом ранее этот показатель составлял 4,3.

Как следует из данных статистического ведомства, максимальные номинальные начисления заработной платы зафиксированы в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах. Они составили 158 тысяч и 145 тысяч рублей в месяц соответственно. Минимальные показатели в Ингушетии и Чечне — 36 тысяч и 37 тысяч рублей.

Максимальный прирост за 2023 год продемонстрировали зарплаты работников в Курганской области (+21%), Чувашии (+20,9%) и Марий Эл (+19,5%), — говорится в исследовании.

В целом по стране средняя начисленная зарплата в прошлом году составила 73,7 тысячи рублей. Это на 14,1% больше, чем годом ранее, в номинальном выражении и на 7,8% — в реальном. Максимальные зарплаты, как и ранее, приходятся на нефтегазовую отрасль, сферу финансов и страхования, а также на сектор производства табачной продукции.

Ранее Росстат сообщал, что уровень безработицы в России в феврале 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,8%. Предыдущий рекорд был зафиксирован в октябре 2023 года, когда безработица опустилась до 2,9%.