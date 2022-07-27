Россияне в супермаркетах берут без скидок только половину товаров Также граждане все чаще покупают дешевые продукты под марками самих магазинов и выращивают овощи на даче

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почти половина покупок в розничных сетях — 48% — сегодня приходится на товары со скидками. Кроме того, супермаркеты активно заменяют ушедшие иностранные бренды недорогими продуктами собственных торговых марок. И спрос на них тоже растет. NEWS.ru получил эксклюзивные данные ретейлеров и разобрал их с экспертами.

Чем заменили иностранные продукты

Уход из РФ ряда иностранных компаний сократил ассортимент супермаркетов, рассказали NEWS.ru в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

«В марте-апреле мы увидели пик сужения ассортимента. Он сократился в 155 товарных категориях, особенно заметно — более чем на 22% — в бытовой химии и средствах гигиены. В продовольственных товарах в среднем на 9%», — уточнил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

По его словам, уже в мае исчезнувшую продукцию начали заменять товары из Турции, Китая, Индии, а также отечественные. В том числе продукты собственных торговых марок (СТМ; например, «Красная цена» в «Пятерочке») по доступным ценам.

В январе — апреле продажи таких товаров выросли вдвое по сравнению с прошлым годом — почти до 10% от товарооборота розничных сетей в денежном выражении. (...) Крупные ретейлеры расширяют долю СТМ по всем категориям: от бытовой химии до молочных и мясных продуктов. И продажи СТМ растут быстрее, чем в традиционных брендах, — сказал Караваев.

Например, сеть «Магнит» в апреле выпустила под СТМ почти на 32% больше товаров, чем в апреле 2021-го.

Что едят бедные и богатые

Формат дискаунтеров (магазинов с ценами ниже средних) по-прежнему остается самым востребованным у населения. На них сегодня приходится 54% оборота сетевой торговли, говорят в АКОРТ. Там выше и доля СТМ, к примеру в сети «Чижик» она составляет 40%.

Также на полках магазинов растет число товаров от региональных производителей, особенно молочной, алкогольной и кондитерской продукции. Кроме того, усиливается спрос на товары со скидкой.

В начале марта на товары со скидкой в торговых сетях приходилось 32% продаж, к началу июня — 43%, а к началу июля [исследовательская] компания NielsenIQ зафиксировала уже 48%. В июне в среднем чеке покупателей наибольшую долю занимали алкогольная продукция (20%), молочные продукты (14,5%), кондитерские изделия (14%), безалкогольные напитки (10%) и табачные изделия (10%), сохранялся стабильный спрос на мясную продукцию, — сообщили в АКОРТ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В то же время в сервисе доставки «Яндекс.Лавка», который оперативно доставляет на дом продукты с наценкой, отмечают: трендом стала покупка готовой еды.

«На готовые блюда приходится около 20% всех продаж. Почти каждый второй покупатель в „Лавке“ заказывает готовую еду — она есть в 40% заказов», — рассказали там.

Возможно, состоятельные люди стремятся экономить свое время и заработать больше.

Переход на натуральное хозяйство

Кроме того, россияне прислушались к февральским советам экономистов и стали чаще выращивать собственную еду. Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе Wildberries, с марта по июнь россияне приобрели на 171% упаковок семян (то есть в 2,7 раза) больше, чем годом ранее. Наибольшим спросом пользовались семена помидоров, огурцов, микрозелени, а также мицелий для выращивания вешенок.

В Wildberries добавили, что на фоне частичного возвращения россиян к натуральному хозяйству на 160% выросли продажи семян российских производителей. Заказы товаров для садоводства этой весной также выросли втрое по сравнению с весной прошлого года.

Заметный рост спроса на фермерскую продукцию в розничных сетях подтверждают и в АКОРТ.

Кстати, недавно вице-премьер Виктория Абрамченко поручила ряду ведомств продумать продажу в сетях продукции подсобных хозяйств. Такую возможность хотят предоставить самозанятым жителям дач и деревень.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Как покупали сантехнику и электронику

Что касается непродовольственных товаров, то этой весной, по данным Wildberries, помимо товаров для садоводства наиболее востребованными оказались:

— сантехника (рост заказов на 285% по сравнению с весной 2021-го);

— бытовая техника и электроника (177%);

— стройматериалы (149%);

— спортинвентарь (132%).

При этом в целом на отечественную продукцию спрос увеличился на 94%. Из российского чаще всего покупали, опять же, сантехнику, бижутерию, посуду, различную кухонную утварь, аксессуары для детей и спортивную одежду.