Почти половина покупок в розничных сетях — 48% — сегодня приходится на товары со скидками. Кроме того, супермаркеты активно заменяют ушедшие иностранные бренды недорогими продуктами собственных торговых марок. И спрос на них тоже растет. NEWS.ru получил эксклюзивные данные ретейлеров и разобрал их с экспертами.
Чем заменили иностранные продукты
Уход из РФ ряда иностранных компаний сократил ассортимент супермаркетов, рассказали NEWS.ru в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
«В марте-апреле мы увидели пик сужения ассортимента. Он сократился в 155 товарных категориях, особенно заметно — более чем на 22% — в бытовой химии и средствах гигиены. В продовольственных товарах в среднем на 9%», — уточнил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.
По его словам, уже в мае исчезнувшую продукцию начали заменять товары из Турции, Китая, Индии, а также отечественные. В том числе продукты собственных торговых марок (СТМ; например, «Красная цена» в «Пятерочке») по доступным ценам.
В январе — апреле продажи таких товаров выросли вдвое по сравнению с прошлым годом — почти до 10% от товарооборота розничных сетей в денежном выражении. (...) Крупные ретейлеры расширяют долю СТМ по всем категориям: от бытовой химии до молочных и мясных продуктов. И продажи СТМ растут быстрее, чем в традиционных брендах, — сказал Караваев.
Например, сеть «Магнит» в апреле выпустила под СТМ почти на 32% больше товаров, чем в апреле 2021-го.
Что едят бедные и богатые
Формат дискаунтеров (магазинов с ценами ниже средних) по-прежнему остается самым востребованным у населения. На них сегодня приходится 54% оборота сетевой торговли, говорят в АКОРТ. Там выше и доля СТМ, к примеру в сети «Чижик» она составляет 40%.
Также на полках магазинов растет число товаров от региональных производителей, особенно молочной, алкогольной и кондитерской продукции. Кроме того, усиливается спрос на товары со скидкой.
В начале марта на товары со скидкой в торговых сетях приходилось 32% продаж, к началу июня — 43%, а к началу июля [исследовательская] компания NielsenIQ зафиксировала уже 48%. В июне в среднем чеке покупателей наибольшую долю занимали алкогольная продукция (20%), молочные продукты (14,5%), кондитерские изделия (14%), безалкогольные напитки (10%) и табачные изделия (10%), сохранялся стабильный спрос на мясную продукцию, — сообщили в АКОРТ.
В то же время в сервисе доставки «Яндекс.Лавка», который оперативно доставляет на дом продукты с наценкой, отмечают: трендом стала покупка готовой еды.
«На готовые блюда приходится около 20% всех продаж. Почти каждый второй покупатель в „Лавке“ заказывает готовую еду — она есть в 40% заказов», — рассказали там.
Возможно, состоятельные люди стремятся экономить свое время и заработать больше.
Переход на натуральное хозяйство
Кроме того, россияне прислушались к февральским советам экономистов и стали чаще выращивать собственную еду. Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе Wildberries, с марта по июнь россияне приобрели на 171% упаковок семян (то есть в 2,7 раза) больше, чем годом ранее. Наибольшим спросом пользовались семена помидоров, огурцов, микрозелени, а также мицелий для выращивания вешенок.
В Wildberries добавили, что на фоне частичного возвращения россиян к натуральному хозяйству на 160% выросли продажи семян российских производителей. Заказы товаров для садоводства этой весной также выросли втрое по сравнению с весной прошлого года.
Заметный рост спроса на фермерскую продукцию в розничных сетях подтверждают и в АКОРТ.
Кстати, недавно вице-премьер Виктория Абрамченко поручила ряду ведомств продумать продажу в сетях продукции подсобных хозяйств. Такую возможность хотят предоставить самозанятым жителям дач и деревень.
Как покупали сантехнику и электронику
Что касается непродовольственных товаров, то этой весной, по данным Wildberries, помимо товаров для садоводства наиболее востребованными оказались:
— сантехника (рост заказов на 285% по сравнению с весной 2021-го);
— бытовая техника и электроника (177%);
— стройматериалы (149%);
— спортинвентарь (132%).
При этом в целом на отечественную продукцию спрос увеличился на 94%. Из российского чаще всего покупали, опять же, сантехнику, бижутерию, посуду, различную кухонную утварь, аксессуары для детей и спортивную одежду.