Россиянам рассказали, как вырастет в цене электроника к осени Экономист Лебединская: электроника в России к сентябрю подорожает на 5–7%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Электроника в российских магазинах подорожает на 5–7% к началу осени, сообщила NEWS.ru доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Особенностью этого сезона, скорее всего, будет отсутствие значимого снижения цен на устаревшие модели, отметила она.

Динамика курса — лишь повод к повышению цен на электронику, которое и так, скорее всего, планировалось к осени. Рост продаж телефонов и ноутбуков в сентябре чаще всего связывают с выпускниками, которым родители приурочивают к окончанию школы соответствующие подарки. И со студентами, которым необходимы гаджеты. В первую очередь подорожание коснется самых массовых моделей на 5–7%, — сказала Лебединская.

В то же время она уточнила, что подорожание различных категорий товаров в следующем сезоне не будет равномерными. Сильнее всего вырастут цены на товары высокого ценового сегмента, а меньше — на социальные товары.

Еще в июле многие аналитики ждали, что из-за роста курса доллара зарубежная электроника, ввозимая в Россию, может подорожать на 10–20% в ближайшие месяцы. Но эта ситуация — не единственный фактор, который влияет на цены. NEWS.ru напоминает о других причинах и объясняет, почему уже через полгода или раньше импортная бытовая техника в России может подорожать вдвое.