Россиянам раскрыли, как выгодно инвестировать в 2024-м и не потерять деньги Финансист Жукова: страховой полис является хорошей защитой инвестиций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инвестиции всегда связаны с риском, рассказала NEWS.ru финансовый эксперт Наталья Жукова. По ее словам, снизить риски можно, если вкладывать деньги в разные активы, в различные отрасли. Кроме того, отметила специалист, очень полезно пройти обучение и пользоваться советами профессионалов.

Лучше не вкладывать все деньги сразу, подчеркнула она. Безопаснее, как пояснила собеседник издания, заходить постепенно, регулярно пополнять свои инвестиционные счета. А также пользоваться таким инструментом, как инвестиционное страхование.

В качестве продукта для сохранения сбережений можно использовать формат инвестиционного страхования. Срок полиса ИСЖ — около трех — пяти лет, при этом ставка по доходу ниже, чем депозит. Но есть хорошая защита от потери средств. Деньги, вложенные в страховой полис, нельзя отнять, поделить при разводе, имущественных спорах. Кроме того, есть важное преимущество — неоспоримое право наследования, — добавила финансист.

Ранее финансовый эксперт Наталья Жукова посоветовала людям с невысоким доходом откладывать деньги сразу после получения зарплаты, а не рассчитывать, что к следующим выплатам останутся сбережения. Специалист уточнила, что один из популярных способов — копить с каждого поступления по 5–10%.