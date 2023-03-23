Россия возобновляет туры в Китай: сколько стоят путевки в 2023 году И когда будут первые рейсы

Фото: Xu Peiqin/Sipa Asia/Global Look Press

Новости об открытии Китая для россиян после трехлетнего локдауна регулярно появляются с января. Сначала КНР отменила коронавирусные ограничения, а 15 марта начала выдавать иностранцам разные типы виз. Но вернулся ли в Поднебесную туризм — вопрос: соглашение о привычных россиянам безвизовых тургруппах до сих пор не действует. NEWS.ru расскажет, когда оно заработает, можно ли уже купить путевку и насколько дороже это будет, чем в 2019 году.

Открылся ли Китай для россиян

Китай полностью отменил требования о ПЦР-тестах и соблюдении карантина для иностранцев 8 января. До этого сухопутные и морские границы были закрыты, а людям, прилетавшим в Поднебесную, требовалось сдать тест, затем использовать специальный автобус для переезда в отель, где приходилось соблюдать карантин несколько дней.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press Туристы в аэропорту Ханчжоу Сяошань, провинция Чжэцзян, Китай

Впрочем, среди таких путешественников были в основном дипломаты, так как в январе 2020 года китайские компании перестали оказывать туристические услуги, а в марте Китай приостановил въезд иностранных граждан по ранее выданным визам и разрешениям на проживание. Исключения составили обладатели дипломатических и служебных паспортов.

Только 15 марта 2023 года Китай возобновил выдачу разных типов виз в своих консульствах по всему миру. В результате в Москве и Санкт-Петербурге свободные слоты на подачу документов закончились за пару дней, теперь обратиться за визой можно разве что в конце апреля.

Разрешили ли российские власти ехать в КНР

Визовый ажиотаж в основном создали бизнесмены, говорят в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В апреле в Китае проходит множество отраслевых выставок, на них и спешат заявители. Но отдельных слотов для экскурсионных или пляжных туристов в китайских консульствах нет, поэтому всем желающим получить визу в Китай приходится стоять в одной очереди.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press Международный выставочный центр в Нанкине, провинция Цзянсу, Китай

Традиционно же россияне отправлялись в Китай, а граждане КНР — в РФ по соглашению о безвизовом режиме для тургрупп. Оно было приостановлено правительством из-за ковида три года назад, но возобновлено еще в июле 2022-го.

Тем не менее групповых безвизовых поездок между странами до сих пор нет: власти не согласовали технические детали, в том числе утверждение списков туроператоров двумя сторонами.

Когда начнутся продажи туров в Китай в 2023 году

В беседе с NEWS.ru вице-президент АТОР Артур Мурадян сообщил, что отдельные туроператоры уже продают турпакеты. Например, компания China Travel предлагает недельный экскурсионный тур в Шанхай и Чжанцзяцзе с перелетом из Москвы и обратно, проживанием в четерыхзвездочных отелях с завтраками, экскурсионным обслуживанием, трансферами и медстраховкой для одного человека за 3693$, для двоих — 4332$. Виза оформляется по прилете и оплачивается отдельно, как и перелет между двумя городами.

Однако точные даты возвращения привычного россиянам группового туризма пока не определены, так как консульства уже завалены работой и для безвизовых туристов нужно выделить отдельный порядок оформления.

АТОР во вторник направила запросы в Минэкономразвития, МИД РФ и комитет по туризму Москвы. Туроператоры просят назвать сроки возобновления групповых поездок по безвизовым спискам.

«Мы ждем, что на этой неделе будут анонсировано введение безвизовых групповых поездок, поскольку со стороны России все готово, со стороны Китая тоже. Поэтому туроператоры ожидают начала активной фазы продаж с увеличением частоты рейсов и снятием визовых барьеров», — сказал Мурадян.

Когда будут первые групповые рейсы

Туроператоры также рассчитывают, что россияне поедут в Китай, а граждане Китая — в Россию уже в мае, говорит вице-президент АТОР. Впрочем, далеко не у всех операторов сформированы турпакеты. Например, на сайтах ведущих компаний — Coral Travel, Anex Tour, Tez Tour и «Интурист» — их найти не удалось.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько теперь стоит полететь в Поднебесную

Сейчас путевки с перелетом и проживанием в пятизвездочных отелях Китая с включенными в пакет завтраками на двоих стоят около 200 тыс. рублей и больше, сказал NEWS.ru Артур Мурадян. При этом в 2019 году эти же путевки обходились гражданам в среднем в 120–150 тыс. рублей, добавляет он. Но тогда, подчеркивает эксперт, это были туры от китайский фирм и на чартерах, субсидированных правительством КНР. А сейчас чартеры отсутствуют и налицо дефицит перевозок.

Как добавляет эксперт по туризму Лариса Аханова, цены за три года локдауна выросли минимум вдвое. Причина — укрепления юаня к рублю и наличие только регулярных перевозок, да и то в ограниченном объеме, соглашается Аханова с коллегой из АТОР.

В 2019 году экскурсионный тур в Шандун на двоих стоил 150–170 тыс. рублей со всеми перелетами, междугородными поездами и неделей проживания в 4–5-звездных отелях с завтраками. Недельный отдых с перелетом и проживанием в пятизвездочном отеле с завтраками на острове Хайнань на двоих стоил примерно так же, а если это был трехзвездочный отель, то можно было найти путевки до 100 тыс. руб. Теперь все это уже продается и будет продаваться минимум вдвое дороже, — рассказала NEWS.ru Аханова.

По поводу возвращения групповых туров на Хайнань Аханова менее оптимистична, чем Мурадян. По ее прогнозам, они возобновятся не раньше ноября: властям нужно согласовать план действий на случай новой пандемии и решить другие вопросы.

Тем временем у компании «Время путешествий», уполномоченного агентства оператора Tez Tour, путевки на семь ночей в мае на двоих начинаются от 189 тыс. руб., на девять ночей — от 212 тыс. руб., на 11 ночей — от 234 тыс. руб., на 14 ночей — от 271 тыс. руб. Агенты охотно предлагают туры в Гонконг, куда россиянам при поездке на 14 дней виза не нужна.

Но если вас интересуют Пекин и другие города, в агентстве не преминут на этом заработать — там просят целых 20 тыс. руб. с человека, чтобы забронировать записи в консульстве на конец апреля. На случай наличия визы корреспонденту NEWS.ru предложили недельный тур в Пекин с вылетом 31 марта и проживанием в отеле Holiday Inn Express Beijing Dongzhimen 3* за 259 658 руб. на двоих. А это уже значительно больше стартовых цен того же агентства за неделю отдыха.