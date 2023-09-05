Раннее бронирование: сколько можно сэкономить, какой тур выбрать Эксперты объяснили, почему выгоднее оплачивать путевку за несколько месяцев до поездки

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российские туроператоры открыли раннее бронирование путевок на зимний сезон 2023/2024 и летний сезон 2024-го. По акции можно приобрести тур в отель популярного курорта с хорошей скидкой. Пока это касается в первую очередь зарубежных туров. NEWS.ru рассказывает, в чем еще особенность таких путевок, в какие страны россияне чаще всего покупают путевки заранее и сколько можно реально сэкономить.

Что такое раннее бронирование

Раннее бронирование — общее название акций, которые позволяют путешественникам приобрести тур за несколько месяцев до начала поездки. Отельеры стараются заранее гарантировать себе заполняемость гостиниц на сезон и рентабельность выкупленных блоков авиарейсов, и для этого они дают туристам хорошую скидку. Чем раньше воспользоваться предложением, тем больше будет дисконт. Максимальные скидки, как правило, в начале акции, минимальные — в конце.

Когда стартует раннее бронирование

Акция проходит дважды в год — весной и осенью. Сейчас это, например, туры с датой заезда начиная с 1 октября, пояснили NEWS.ru в пресс-службе туроператора FUN&SUN. Датами начала сезонов считаются 1 октября (зимний сезон) и 1 апреля (летний сезон). В начале осени можно начинать бронировать путевки на зимний период, в том числе Новый год, а с конца августа и вплоть до весны — на будущее лето.

Сколько можно сэкономить

Традиционно по раннему бронированию отели дают скидки до 50%, а в цене всего турпакета эта выгода может достигать 35% в зависимости от стоимости авиаперевозки, рассказали NEWS.ru в FUN&SUN. Это касается зарубежных направлений.

Скидка по акции раннего бронирования туров по России составит в среднем 15–20%, рассказал NEWS.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора по внутреннему туризму «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Фото: Martina Katz/imageBROKER.com/Global Look Press

Куда можно купить тур по акции

За границу

Как правило, это направления, наиболее востребованные у туристов. В этом году к ним относятся Турция, ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланка и Египет, рассказали в FUN&SUN. «Продажи идут активно, сейчас они сопоставимы по объему с прошлым годом, но поменялся список топовых направлений, так как год назад, к примеру, Таиланд и Шри-Ланка массово стали принимать туристов только в конце осени», — уточнили в компании, добавив, что уже сейчас открыто раннее бронирование на лето 2024 года.

По данным «Слетать.ру», россияне уже активно интересуются отдыхом в зимнем сезоне и особенно на новогодних каникулах. При этом максимальная глубина продаж сейчас достигает марта. На конец осени особой популярностью пользуются Таиланд, Куба, Мексика, Доминикана, Шри-Ланка, Мальдивы, Сейшелы. Кроме того, растет спрос на отдых в Турции и Египте.

В России

Раннее бронирование туров на черноморское побережье России на лето 2024 года станет доступно несколько позднее, в ноябре, рассказал Сергей Ромашкин. Туры по акции с датой вылета в мае — августе следующего года можно будет приобрести вплоть до середины марта. В топ-3 по популярности у россиян входят курорты Краснодарского края, Крым и речные круизы. В последнем случае туристы могут выгодно приобрести тур даже раньше, чем за шесть месяцев до даты поездки.

В чем еще плюсы раннего бронирования

Как отметил Сергей Ромашкин, приобретая турпакет заранее, путешественники могут выбирать из лучшего — лучшие отели, лучшие номера, лучшие палубы и каюты,

В крупных отелях такая проблема, скорее, не стоит, а вот, к примеру, для речных круизов она особенно актуальна. «Туристы хотят „застолбить“ не только низкую цену, но и самый классный вариант размещения — палубу и каюту. К лету лучшие места, скорее всего, уже будут разобраны. Круизные теплоходы — это все-таки уникальные объекты, и у нас их не так много», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Как забронировать тур по выгодной цене

При покупке тура по раннему бронированию туристы сначала вносят только предоплату, а остальную часть — позднее. Когда именно — зависит от условий конкретного тура. В пресс-службе FUN&SUN сообщили, что сейчас первоначальный взнос у туроператора начинается от 4999 рублей (если перелет на чартерной перевозке или на блоках мест), при этом можно оплачивать тур частями, а полную стоимость внести за месяц до вылета.

В «Слетать.ру» также отмечают, что многие туроператоры предлагают приобретать турпакеты с минимальной первоначальным взносом — порядка 10%.

Важно: на зарубежные направления цена рассчитывается в долларах (например, Египет) и евро (например, Турция), поэтому сумма неоплаченной части будет меняться в зависимости от движения курсов валют. Чтобы снизить риски возможного падения рубля, желательно оплачивать тур полностью сразу.

Как правильно выбрать такой тур

Туроператоры советуют приобретать туры по акции раннего бронирования тем, кто предпочитает отдыхать в популярных отелях, а также туристам, которые едут большой семьей и хотят забронировать номер определенной категории, чтобы комфортно жить всем вместе.

Также по раннему бронированию удобно покупать туры на так называемые «высокие даты» — длинные выходные, школьные каникулы, праздники. «Желающие поехать в страны Юго-Восточной Азии также должны учитывать празднование китайского Нового года, потому что китайцы в этот период активно путешествуют и ближе к вылету мест в отелях может просто не оказаться», — пояснили в компании FUN&SUN.

Фото: Rachen Sageamsak/XinHua/Global Look Press

Что будет, если придется отменить тур

У туроператоров условия аннулирования туров прописаны в договоре. Лучше не затягивать с решением до последнего (если существует риск, что поездка может отмениться), тогда неустойка будет меньше, уточнили в FUN&SUN.

Как рассказали в «Слетать.ру», в среднем ФПР (ФПР — это фактически понесенные расходы туроператора, удерживаемые им при несостоявшемся туре. — прим. NEWS.ru) составляет $20 с человека при отмене тура за 30 дней и более до даты вылета, 25% от стоимости тура — за три недели до вылета, 50% — за две недели до вылета, 90–100% — за неделю до вылета. Однако штраф можно минимизировать в случаях, когда имеется уважительная причина, послужившая основанием для отказа от поездки (например, болезнь). Чтобы лишний раз не переживать, лучше оформить страховку от невыезда.

По словам Сергея Ромашкина, туроператоры в целом вообще стараются идти навстречу клиенту. «Бывает, что турист бронирует путевку в ноябре, а через четыре месяца в силу каких-то причин отель снижает цену. В таких случаях мы разрешаем аннулировать предыдущую сделку, возвращаем деньги и продаем тур по новой, более низкий цене», — сказал он.

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