Огурцы по 1100 рублей: почему овощи дороже мяса и когда они подешевеют Цены на огурцы находятся на своем пике, говорят эксперты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По темпам роста цен огурцы продолжают лидировать среди остальных продуктов. С конца декабря они подорожали уже на 58%. Покупатели жалуются: овощ теперь стоит дороже мяса. Цена «зеленого» начинается от нескольких сотен, а где-то превышает тысячу рублей за килограмм. NEWS.ru узнал о причинах резкого роста цен, а также о том, когда стоимость огурцов и других овощей пойдет на спад.

Как россияне жаловались на подорожание огурцов

Подорожание овощей, в особенности огурцов, заметили во многих регионах страны. Как отмечает ИА Stavropol.Media, в крупных супермаркетах огурцы еще можно найти по 200 руб. за килограмм, тогда как в ларьках возле домов ценовой разбег начинается от 280 руб. и стремится к бесконечности. Покупатели возмущены и не понимают, почему «турецкая продукция стоит 280 руб., огурцы из Солнечнодольска — 380 руб., а из Кисловодска — и вовсе 400».

И это происходит на фоне роста собираемости урожая. По данным краевого Минсельхоза, с начала года аграриями уже собрано 8,4 тыс. тонн овощей, из которых 0,9 тыс. тонн — огурцы. Это на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. То есть дефицита быть не должно. Однако в Минэкономики Ставрополья рост цен на огурцы объясняют сезонностью продукта.

Ценник на огурцы в 450 руб. возмущает и жителей Башкирии. В республиканском Минторге ответили, что цены на овощи носят сезонный характер и посоветовали обратиться в УФАС, который контролирует цены. На неспецифичный рост цен обратил внимание и Пятый канал. «Москва — 497 рублей. Екатеринбург — 459. Чукотка — 1100! Цены, как и огурцы, колючие», — сообщают журналисты.

Агрономы жалуются на подорожание электроэнергии: для созревания огурцы надо «досветить», и этот процесс в себестоимости огурца составляет около 50%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

А что происходит с луком

Недавно аналогичные сообщения можно было прочитать и про лук. Как выяснили «Ведомости», ознакомившись с материалами Минсельхоза, с февраля 2022 года по февраль 2023-го только оптовые цены на этот овощ выросли на 28,7%, до 19,3 руб. за 1 кг без НДС.

Вопрос с ростом цен на лук отдельно обсуждался на совещании у министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева 7 февраля. Представитель Центра агроаналитики (подведомственное учреждение Минсельхоза) объяснял происходящее аномальными морозами в Центральной Азии, из которой привозят овощ.

Так, в Узбекистане ночью столбик термометра мог показывать минус 17–23 градусов. Из-за этого испортились овощи, которые хранились на неотапливаемых складах. Во избежание дефицита в январе-феврале власти Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана запретили вывоз лука со своих территорий в соседние страны, в том числе в Россию. Результатом стала нехватка товара, что и привело к завышению цен.

Глава аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей Татьяна Губина объясняла рост стоимости лука проблемой с урожаем и запретом экспорта из ряда соседних государств. Но, по ее словам, проблема не носит системного характера, еще 7 февраля она утверждала: стоимость лука в ближайшее время должна скорректироваться.

Что говорит статистика

К февралю огурцы оказались лидером подорожания среди продуктов. По данным Росстата, за неделю, с 7 по 13 февраля, цены на эти овощи поднялись на 6,2%, а по сравнению с концом декабря 2022 года — на 58%. Для сравнения: за тот же период помидоры выросли в цене на 32,3%, свекла — на 13,2%, морковь — на 22,1%, а лук — на 52% (на его аномальное подорожание уже тоже обращали внимание журналисты).

Огурцы в рознице традиционно дорожают с сентября. Однако, как отмечает РБК, в прошлом году темпы подорожания были не такими заметными: в начале февраля 2022 года огурцы подорожали по сравнению с декабрем 2021 года лишь на 16%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что говорят о подорожании овощей участники рынка и эксперты

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев:

Сейчас тепличные огурцы и помидоры находятся на пике стоимости из-за сезонного фактора. Расходы производителей на обогрев и освещение теплиц выросли во многих регионах из-за рекордных морозов. Сезонный рост цен уже в ближайшие недели будет ослабевать по мере потепления и удлинения светового дня. Цены на огурцы с начала 2023 года, по данным Росстата, выросли на 58%. При этом в крупных розничных сетях — членах АКОРТ прирост цен с начала года был вдвое ниже — примерно на 20%, до 222 руб. за килограмм, что соответствовало росту цен у поставщиков. В крупных розничных сетях помидоры также дорожали медленнее, чем в среднем по стране: по данным АКОРТ, с января цены выросли на 13%, до 166 руб. за килограмм. Торговые сети удерживают наценки на тепличные овощи на минимальном уровне.

Кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников:

Люди очень любят сравнивать стоимость молока с ценой на бензин, цены на беговые лыжи и бутылку водки, мясо с огурцами и божий дар с яичницей. При этом зачастую единственное, что есть общего у предметов сравнений, это ценник с нарисованной цифрой в рублях. Почему огурцы должны стоить дешевле мяса? Сейчас февраль — это период самых дорогих огурцов, они всегда стоят дороже всего в году именно в это время. Да, у нас сейчас больше тепличных огурцов, нежели ввозных, но вместе с тем на себестоимость повлиял рост тарифов ЖКХ. Однако именно сейчас в магазины должна постепенно начать поступать тепличная продукция, и цены начнут снижаться, как это происходит уже из года в год.

Гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов: