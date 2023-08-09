Объем наличных денег у россиян достиг рекордного уровня Объем наличных рублей у россиян на конец первого полугодия впервые превысил 16 триллионов

Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press

В первом полугодии 2023 года объем наличных рублей на руках россиян впервые превысил 16 трлн рублей, такие данные Банка России приводит РИА Новости. Как отметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, годовой темп роста запаса кэша у граждан стал самым высоким с апреля 2021 года.

На конец первого полугодия — на 1 июля — запас наличных рублей у россиян вырос за год на 26,3%, до 16 триллионов рублей. Это самый высокий темп роста после 1 апреля 2021 года, — сказал аналитик.

По его мнению, причинами роста запаса наличных является рост расходов бюджета и финансирование дефицита бюджета за счет «печатного станка». При этом Осадчий подчеркнул, что ситуация с высоким объемом кэша увеличивает инфляционные риски. В свою очередь повышение ключевой ставки ведет к росту процентных ставок по вкладам в рублях и снижает темпы роста запасов физических денег, добавил эксперт.

В конце июля Банк России повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт до уровня 8,5% годовых. Данное решение стало первым ужесточением денежно-кредитной политики государства с сентября 2022 года, оно прервало рекордную паузу.

Ранее финансовый аналитик Владимир Левченко заявил, что россиянам стоит менять валюту на рубли. Таким образом эксперт объяснил необходимость уменьшить долю валюты стремительным падением курса рубля. По его словам, девальвация, которую наблюдают в России с осени 2022 года, является искусственной.

В свою очередь эксперты Центра развития НИУ ВШЭ подсчитали, что с начала 2023 года рубль ослабел примерно на 30% относительно доллара и евро, из-за этого общая инфляция в России увеличится на 1,5–3 процентных пункта. Эксперты утверждают, что перенос валютных издержек в России оказался отложенным из-за больших запасов, которые сформировались при более крепком курсе, однако в скором времени он «проявит себя в полной мере».