Туроператоры назвали самые бюджетные места для отдыха россиян Сколько сейчас стоят Турция с Египтом и чем можно их заменить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Открытых россиянам направлений для отдыха в этом году резко стало меньше. А те курорты, что остались в арсенале туристических компаний, бьют рекорды по ценам. Например, за летнюю путевку в Турцию придется заплатить на 50% больше, чем год назад. Но есть направления, которые подорожали не так сильно, а где-то — даже подешевели. NEWS.ru узнал о самых выгодных вариантах у операторов TEZ TOUR, FUN&SUN и агентства «Апрель-тур».

Зарубежные курорты

Турция

По данным туроператоров, Турция в среднем «выросла» на 50% по сравнению с прошлым годом. Но это общая температура по больнице — бюджетные путевки можно найти даже сейчас. Например, есть семидневные туры в Анталию по системе «все включено» от 51 тыс. руб. на человека. В эту стоимость входит перелет, проживание в отеле 4*, питание, трансфер. Путевка в пятизвездочный отель обойдется уже минимум в 60 тыс. руб.

Египет

Одно из самых демократичных зарубежных направлений. Летом из-за жары здесь наступает относительно низкий сезон и отели начинают предлагать гостям скидки, апгрейды и другие бонусы. Отправиться на недельный отдых с проживанием в отеле 4* по системе «все включено» можно от 59 тыс. руб. на человека.

Фото: Okla Michal/CTK/Global Look Press Египет

Арабские Эмираты

Похожая ситуация наблюдается в ОАЭ, где также из-за высоких температур летом спрос снижается. Во многих отелях сейчас действуют скидки. Полный пакет на неделю с проживанием в 4* на завтраках начинается от 49,5 тыс. руб. на человека, на «все включено» — от 67,5 тыс. руб.

Отдых в России

Внутренний рынок перегрет, признают эксперты. На пике сезона отпусков цены растут везде и на все. Но бюджетные варианты найти все еще можно. Туристам с умеренными доходами стоит изучить чартерные программы туроператоров.

Карелия

Одно из самых интересных направлений. Причем по карману многим россиянам. Например, мини-тур на 4 дня / 3 ночи стоит от 13 тыс. руб. на человека. В эту сумму входят перелет, проживание, питание (завтраки) и трансфер.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Карелия

Дагестан

Дагестан, завоевавший популярность у самостоятельных путешественников, теперь все больше привлекает и тех, кто предпочитает организованные туры. Недельный отдых в республике обойдется от 34 тыс. рублей на человека.

Камчатка

Те, кто не боится перелетов на дальние расстояния, могут открыть для себя Камчатку. И это не так дорого, как может показаться. Стоимость недельного тура с вылетом из Москвы начинается от 38 тыс. рублей на человека. Сюда входят перелет, проживание, трансфер и обзорная экскурсия по городу.

Иркутская область

Сюда часто едут, чтобы отдохнуть у озера Байкал. Цена недельного тура начинается от 38 тыс. руб. Включены перелет, проживание, завтраки и трансфер.

Горный Алтай

Еще одно популярное сибирское направление — горы Алтая. Цены семидневных туров туда даже чуть ниже, чем на Байкал — от 34 тыс. руб. Это опять же авиабилеты, проживание с завтраками и трансфер.

Фото: Maria Vashchuk/Russian Look/Global Look Press Алтай

Казань

Тур на двоих на четыре дня и три ночи с перелетом, проживанием, трансфером и экскурсиями можно купить всего за 25–30 тыс. рублей. Казань — город с богатой историей, достопримечательностями и, как указывают турагенты, очень низкими ценами на питание. Впрочем, многие предпочитают ехать сюда без путевок.

Куда можно поехать без туроператора

Анапа, Геленджик и Крым

После начала спецоперации на Украине временно закрыты аэропорты Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Элисты, Ростова-на-Дону, Анапы, Геленджика, Краснодара и Симферополя. Пока ограничения действуют до 12 июля, но их регулярно продлевают. В итоге, несмотря на работающие гавани Сочи и Минвод, путевок на Черное море стало заметно меньше. Само собой, сократился и спрос.

Это сдержало рост летних цен в гостиницах Анапы и Геленджика — они поднялись лишь на 10% по сравнению с прошлым годом, сказала NEWS.ru исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова. В то же время цены на номера в крымских гостиницах упали — на 30% по сравнению с прошлым годом. Однако ж/д билеты в Симферополь купить очень сложно. По сути, остается вариант с поездкой на личном автомобиле.

Кроме того, NEWS.ru напоминает, что украинская сторона заявила о намерении вернуть себе полуостров военным путем.

Москва и Санкт-Петербург

Как добраться в Москву и Питер бюджетно и что там посмотреть, многие уже знают. Поэтому далеко не все берут путевки в эти города. Но у туроператоров сегодня эти направления считаются недорогими — особенно после сокращения числа иностранцев. Почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько советует совмещать экскурсии по центру столицы с лечением в санаториях Новой Москвы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Москва

Еще один вариант — экскурсии по Санкт-Петербургу и отдых в санаториях Курортного района. Здесь можно рассчитывать на лучшее соотношение цена/качество, отмечает Шпилько.

Конкретные цены уточняйте у туркомпаний или непосредственно в санаториях. И помните — вы можете купить готовый тур лишь на часть отпуска, а другую спланировать самостоятельно.