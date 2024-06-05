Названы страны, которые нарастили товарные поставки в Россию РИА Новости: Ирландия и Португалия нарастили товарные поставки в РФ в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стразу три страны в составе Евросоюза — Ирландия, Кипр и Португалия — нарастили поставки товаров в Россию, информирует РИА Новости со ссылкой на данные европейской статистики. Самые заметные темпы снижения оказались у Мальты. Показатели представлены за первый квартал 2024 года.

Первое место по наращиванию поставок в денежном выражении занял Кипр с 13% (€15,6 млн). Большую часть этого объема составляют суда, лодки и яхты. За год поставки этих товаров увеличились сразу на 19,3%.

На второй строчке — Португалия с показателем 7% (€24,5 млн). В основном в Россию поступали напитки и уксус, ядерные реакторы и котлы, а также обувь.

Ирландия расположилась на третьем месте по наращиванию экспорта с 5% (до €136,5 млн). Страна поставляла неорганическую химию, фармацевтическую продукцию и оптическое оборудование.

Снижение экспорта Мальты составило 97% — до €3,8 тысячи. Основные поставки представляли собой живых животных. Германия оказалась лидером по снижению экспорта. В первом квартале 2024 года страна сократила свои показатели на 32% (€888,5 млн).

Ранее на российских маркетплейсах начались продажи бытовой техники, предназначенной для украинского рынка. Товары приходят в украинских наклейках.