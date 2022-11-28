Названы цены на продукты новогоднего стола

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Салат оливье

Главное блюдо на Новый год — салат оливье — не подорожало, а даже немного подешевело с ноября 2021-го. Об этом NEWS.ru сообщили в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюз). Так, траты на продукты для приготовления блюда для четверых человек составят около 375 рублей, что ниже на 0,4%, чем годом ранее. Ключевой вклад в снижение стоимости салата внесли овощи.

Цены на овощи в прошлом году были значительно выше средних ввиду затяжной зимы, позднего сева, неблагоприятной погоды при уборке урожая и нехватки рабочей силы из-за карантинных ограничений. Сейчас килограмм огурцов можно приобрести за 100 руб., что на 20% дешевле, чем в прошлом году, килограмм картофеля — за 30 руб. (-33%), моркови — за 33 руб. (-26%), — отметили в Руспродсоюзе.

При этом остальные продукты для оливье либо стоят столько же, сколько и в 2021 году, либо подорожали.

Цены на другие продукты новогоднего стола (ноябрь 2021 — к ноябрю 2022):

красная икра подорожала на 12% — с 5033,5 руб./кг до 5663,4 руб./кг;

сырокопченая колбаса «выросла» на 9% — с 1062,8 руб./кг до 1158,1 руб./кг;

вареная колбаса выросла в цене на 9% — с 438,2 руб./кг до 478,5 руб/кг;

яблоки подорожали примерно на 1% — с 100,4 руб./кг до 101,1 руб./кг;

апельсины «упали» на 9% — с 136 руб./кг до 124 руб./кг;

бананы «выросли» на 18% — с 82,3 руб./кг до 97,7 руб./кг;

шоколадные конфеты подорожали на 23% — с 685,9 руб./кг до 848,1 руб./кг;

соки показали рост на 16% — с 97,9 руб./л до 113,5 руб./л;

газированные напитки подорожали на 22% — с 49,8 руб./л до 60,7 руб./л;

шампанское отечественное показало рост на 12% — с 390,8 руб./л до 438,3 руб./л.

В свою очередь председатель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев заявил NEWS.ru, что дальнейшего роста цен на востребованные новогодние продукты и деликатесы не ожидает. Наоборот, торговые сети будут проводить различные промоакции, чтобы привлечь покупателей.

Старший директор по работе с клиентами исследовательского холдинга «Ромир» Ксения Пайзанская отметила, что в среднем новогодний стол в этом году подорожает на 15–20% по сравнению с прошлым.

Более подробный материал о ценах на новогодние продукты также читайте на NEWS.ru.