Названа сумма, потраченная россиянами на обучение эзотерике в 2023 году GetCourse: россияне потратили 904 млн рублей на обучение эзотерике

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россияне потратили 904 млн рублей на обучение эзотерике на платформе GetCourse, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование компании. 739 млн рублей пользователи потратили на обучение финансовой грамотности и 625 млн рублей — на курсы в рубрике «Хобби». Еще 412 млн рублей пользователи платформы потратили на курсы из рубрики «Фитнес».

На астрологические курсы клиенты потратили 195 млн рублей, на курсы рубрики «Отношения» — 244 млн, на рисование — 135 млн. Обучение языкам оказалось внизу топа — на эти курсы потратили только 131 млн рублей.

Отдельно отмечается рост спроса на курсы в разделе «Психология». В этой рубрике финансовые обороты выросли более чем на 100%. Вверху топа рубрика «Профессии», оборот которой за год составил 2,5 млрд рублей, что на 69% выше показателей прошлого года. В этом разделе клиенты осваивают навыки в программировании, SMM, дизайне и других сферах, чтобы в дальнейшем трудоустроиться.

В 2022 году в издательстве «Эксмо-АСТ» отмечали рост продаж книг об эзотерике, предсказаниях и «позитивном мышлении». Эту ситуацию в компании объясняли увеличением запроса «на поиск смысла и опору», усилившимся за время пандемии, а также тем, что «эзотерика стала модной и увлекательной», в том числе благодаря различным знаменитостям.